"Людям нужна жесть": Яна Брук о платных публикациях, интиме, концерте Бузовой и шоу "Дом-2"

TVNET представляет второй выпуск шоу "В чем фишка?". Напомним, что мы рассказываем о людях из мира шоу-бизнеса. К нам приходят не только звезды, но и те, кто часто остаются в тени.
Вторым гостем нашей программы стала латвийский блогер Яна Брук.
"Я мечтаю наконец-то начать петь", - призналась она.
В откровенном разговоре Яна рассказала о злобных комментариях от хейтеров, сексе с незнакомцем, заработке латвийских блогеров, желании начать музыкальную карьеру и почему она умеет петь, а Ольга Бузова - нет.
Впрочем, смотрите!
Видео: Яна Брук в программе TVNET "В чем фишка?"