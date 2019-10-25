Пт, 25.10.2019
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  • "Людям нужна жесть": Яна Брук о платных публикациях, интиме, концерте Бузовой и шоу "Дом-2"

"Людям нужна жесть": Яна Брук о платных публикациях, интиме, концерте Бузовой и шоу "Дом-2"

Яна Брук

ФОТО: Artūrs Krūmiņš/TVNET

TVNET представляет второй выпуск шоу "В чем фишка?". Напомним, что мы рассказываем о людях из мира шоу-бизнеса. К нам приходят не только звезды, но и те, кто часто остаются в тени. 

Вторым гостем нашей программы стала латвийский блогер Яна Брук.

"Я мечтаю наконец-то начать петь", - призналась она. 

В откровенном разговоре Яна рассказала о злобных комментариях от хейтеров, сексе с незнакомцем, заработке латвийских блогеров, желании начать музыкальную карьеру и почему она умеет петь, а Ольга Бузова - нет.

Впрочем, смотрите!

Видео: Яна Брук в программе TVNET "В чем фишка?"

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