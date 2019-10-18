Дарья Мороз: "Триада - небанальная комедия с тонкой иронией и отличным юмором"

Каким вы видите характер вашего персонажа?

— Она — жена главного героя, женщина целеустремленная, деловая, но в то же время нежно любящая своего мужа. Несмотря на визуальный диссонанс — он, такая, мягкая тефтеля, а она немножко бизнес-леди, — у них гармоничные отношения. Они — хорошая пара, их связывают глубокие чувства и общие интересы. Несмотря на то, что их отношения находятся в небольшом кризисе из-за того, что не получается родить ребенка, они на самом деле очень друг к другу привязаны.

Образ холодной, расчетливой и немногословной женщины вам близок?

— Она совсем не холодная и не расчётливая. Да, обладает характером, позволяющим вести бизнес, у Риты и Толи детское кафе, но ее характера хватает еще и на то, чтобы принять двух других девушек у себя в доме. И в этом нет никакого расчета. Это сочетание внутренних очень честных, правильных, жизненных установок человека, отвечающего за свои поступки, берущего ответственность за людей, готового прийти на помощь. Даже несмотря на то, что Рита скрывается за маской иронии, подчас бывает внешне холодна, она является соединяющим звеном во всей этой истории. Она для Толи и двух девушек как мать. У меня даже на площадке была кликуха — мама.

Вы сами можете "включать" такой образ при необходимости?

— Да, иногда это нужно в работе. Когда я только начала заниматься продюсированием, на первом этапе мне казалось, что в этом направлении важно проявлять силу, властность, холодность. На самом деле все не так. Когда занимаешься разными бизнес-делами — главное — уметь слушать, проявлять гибкость, быть мобильным и уметь учиться. Не только настаивать на своем мнении, но и прислушиваться к окружающим, быстро и остро анализировать. Мне кажется Рита как раз такая — она очень гибкая и очень умная женщина. Именно эти качества позволяют ей в этой истории вести себя именно так.

Напомним, по сюжету сериала главный герой сериала Толя никак не может выбрать между любовницей и женой, с которой у них много лет не получается родить ребенка. Лучший друг советует ему переспать с танцовщицей гоу-гоу и понять, перед какой из женщин ему будет стыдно. Толя решает последовать совету… и через несколько недель все три женщины сообщают Толе, что у него будет ребенок... Ну то есть три ребенка… Одновременно! Вместо того, чтобы провалиться сквозь землю, Толя принимает ответственное, но очень спорное решение. Несмотря ни на что, он хочет стать любящим отцом для каждого из троих детей. Поэтому Толя собирает всю триаду и предлагает всем трем матерям жить вместе с ним под одной крышей.

Сериал "Триада" выходит на канале ТНТ с 30 сентября в 20:00.