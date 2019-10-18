Медицинские профсоюзы объединяют силы в борьбе за финансирование отрасли

Медицинские профсоюзы будут сотрудничать в борьбе за увеличение финансирования для здравоохранения, чтобы "в рамках своих возможностей попытаться предотвратить разрушительные последствия незаконных, непрофессиональных и безответственных действий правительства", сообщила агентству LETA администратор бюро Латвийского профсоюза работников здравоохранения и социального ухода (LVSADA) Вита Плуша.
Вчера представители LVSADA и Латвийской ассоциации сельских семейных врачей встретились, чтобы обсудить возможные протестные акции против того, что правительство в ближайшие годы намерено снизить, а не увеличить финансирование здравоохранения в процентах от валового внутреннего продукта (ВВП).
Законопроект о среднесрочных бюджетных рамках на 2020, 2021 и 2022 годы, одобренный Кабинетом министров 11 октября, предусматривает, что в 2022 году только 3,3% от прогнозируемого ВВП будет выделено на финансирование здравоохранения.
В то же время согласно информации, предоставленной Министерством здравоохранения, расходы государственного бюджета на финансирование сектора здравоохранения в 2019 году составляют 3,9% ВВП.
В среднем страны Европейского союза тратят на здравоохранение 7% от ВВП, а Литва и Эстония - свыше 5% ВВП, сообщила Плуша.
Профсоюзы подчеркивают, что рекомендации Европейской комиссии и Организации экономического сотрудничества и развития для Латвии предусматривают существенное увеличение государственного финансирования здравоохранения с целью улучшения доступности и качества услуг, но правительство игнорирует это.
Как сообщалось ранее, совет LVSADA на заседании 15 октября принял решение о проведении массовых акций протеста, но форма и сроки их проведения будут определены на следующем заседании совета профсоюза, которое состоится 19 ноября.