Медицинские профсоюзы объединяют силы в борьбе за финансирование отрасли

Вчера представители LVSADA и Латвийской ассоциации сельских семейных врачей встретились, чтобы обсудить возможные протестные акции против того, что правительство в ближайшие годы намерено снизить, а не увеличить финансирование здравоохранения в процентах от валового внутреннего продукта (ВВП).

Законопроект о среднесрочных бюджетных рамках на 2020, 2021 и 2022 годы, одобренный Кабинетом министров 11 октября, предусматривает, что в 2022 году только 3,3% от прогнозируемого ВВП будет выделено на финансирование здравоохранения.

В то же время согласно информации, предоставленной Министерством здравоохранения, расходы государственного бюджета на финансирование сектора здравоохранения в 2019 году составляют 3,9% ВВП.

В среднем страны Европейского союза тратят на здравоохранение 7% от ВВП, а Литва и Эстония - свыше 5% ВВП, сообщила Плуша.

Профсоюзы подчеркивают, что рекомендации Европейской комиссии и Организации экономического сотрудничества и развития для Латвии предусматривают существенное увеличение государственного финансирования здравоохранения с целью улучшения доступности и качества услуг, но правительство игнорирует это.