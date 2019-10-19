Cinemania: документальное кино, волна русской эмиграции в Латвии и счастье в Северной Корее

Виталий Манский - один из самых известных современных российских режиссеров-документалистов, поделился с ведущими мыслями о том, что происходит в жанре документального кино, почему русская волна эмиграции в Латвию идет на спад, сколько документальных фильмов в год он смотрит, и объяснил почему в Северной Корее живут счастливые люди.