Сб, 19.10.2019
Откуда я мог знать, что латвийки, как викинги. Думал, что они более покладистые, как, например, русские или украинки. Но мне нравится! Дато, грузин, женатый на девушке из Латвии
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Cinemania: документальное кино, волна русской эмиграции в Латвии и счастье в Северной Корее
Подкаст SWH+

Северная Корея. Девочки играют в школьном дворе.

ФОТО: EPA/AFI

В очередном выпуске подкаста о кино Cinemania ведущие провели невероятно интересную беседу с режиссером-документалистом Виталием Манским. 

Виталий Манский - один из самых известных современных российских режиссеров-документалистов, поделился с ведущими мыслями о том, что происходит в жанре документального кино, почему русская волна эмиграции в Латвию идет на спад, сколько документальных фильмов в год он смотрит, и объяснил почему в Северной Корее живут счастливые люди.

Аудио:  

Radio SWH plus_Подкаст_Cinemania

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