LTV7: ответ латышских школ на заявление профессора ЛУ о русских детях 

На прошлой неделе в газете Neatkarīga вышла статья. Профессор ЛУ заявил, что у русских детей другой темперамент, ментальный код, они подавят латышей. На просьбу "Личного дела" показать, на какое исследование он опирается, Андрейс Вейсбергс ответил, что его нет.

"Исследовать в цифрах это невозможно, но любой учитель скажет, что это так", - заявил ученый и предложил отправиться в Рижскую среднюю школу имени Сергея Жолтока. Там уже 8 лет идет эксперимент. Школа не просто двухпоточная. Русскоязычные и латышские дети учатся вместе в одном классе.

Русское вещание отправилось в школу имени Сергея Жолтока, как и советовал профессор. Посетили урок в 6 классе. В коллективе русских и латышских детей почти пополам. Учитель не видит в этом никаких проблем.

"Эти ребята, мне кажется, все держатся вместе, - говорит Мара Бидере, - Нет яркого разделения".

По мнению школы, проект проходит удачно. Вот результаты диагностирующих работ в 6 "а" классе, 2017/2018 учебный год: средний балл по латышскому языку — 75-80%. По математике — 55-60%. По природоведению — 70%. Как говорит директор, за эти годы не было ни одного конфликта на национальной почве, ни одной драки.

Дружно уживаются латышские и русские подростки и в 1 государственной гимназии — одной из самых престижных школ Латвии. Здесь русскоязычные дети составляют порядка 30% всех учеников.

"Мне кажется, языковой барьер — не проблема. Главное, чтобы были одинаковые интересы", - считает ученик 12 класса Гундарс.

Русскоговорящие дети признают, языковой барьер по началу действительно был, но это лишь первое время. Даже министр образования, которая представляет национально-консервативную партию, никаких проблем в том, что русскоязычные дети идут учиться в латышские школы - не видит.

"Тартусский университет психологии проводил 4-5 лет назад обширные исследования в странах Балтии. Измеряли психологическую дистанцию между разными группами, - рассказывает профессор Рижского университета им. П. Страдиня, медиа-эксперт Сергей Крук.

- Нашли, что самая большая дистанция в Литве: между литовцами и поляками. И самая маленькая, угадайте где? Между кем и кем? В Латвии: между латышами и русскими".