Голос-8: доктор с песней латышского композитора, аллергия у Меладзе и шаманизм с "куриным глазом"

Первым к наставникам вышел Ринат Альбиков с композицией на итальянском языке "Вернись в Сорренто", которая плавно переходила в песню "Луна среди моря". Первым на кнопку нажал Сергей Шнуров. Ему понравился тот задор, с которым выступал конкурсант. Следом повернулась и Полина Гагарина.

Продюсер Константин Меладзе отметил, что эта песня у него уже "вызывает аллергию". "Она поднадоела уже, ее очень часто поют", - сказал он. Шнуров на это ответил, что песни Меладзе тоже часто поют. Но молодой человек решил отправиться к Полине.

Следующая конкурсантка - профессиональный врач-фониатр Екатерина Осипенко. Она считает, что "надо в любом возрасте делать то, что велит тебе сердце".

Для выступления она выбрала песню "Мурка" латышского и советского композитора Оскара Строка.

Примечательно, что "поющий доктор" появлялась в качестве эксперта "сотни" на канале "Россия" в шоу "Ну-ка, все вместе!". За стеклом стояла ее группа поддержки - коллеги из этого шоу. Но никто из наставников не повернулся к женщине, но она не расстроилась.

Шнуров воскликнул: "Ребята, спасибо, что никто не повернулся. Чуть не лишили меня фониатра".

К 33-летнему Иву Набиеву повернулись сразу четыре наставника - Константин Меладзе, Полина Гагарина, Валерий Сюткин и Сергей Шнуров. Парень спел известный хит "California dreams".

"Вам пора уже выходить в звезды", - отметил Меладзе.

Гагарина стала настойчиво уговаривать Ива, намекая на то, что она может предложить дуэт и у нее есть связи.

"Я знаю, что среди всех представленных я - лучший", - воскликнул Сергей Шнуров.

Стоит отметить, что Ив прекрасно знал, что он делает. Ведь ранее он принимал участие в шоу "Успех" на ТНТ. Совершенно неудивительно, что он пошел к лидеру группировки "Ленинград".

К трогательной Анастасии Юст, исполнившей "Эхо любви", повернулись Константин Меладзе, Валерий Сюткий и Сергей Шнуров. Полина Гагарина осталась холодна к конкурсантке.

Продюсер Константин Меладзе подчеркнул, что он соскучился по нежности и трогательности в шоу "Голос".

"В вашем голосе есть женственность, упругость и сила. Полина права, вам надо ко мне!" - подытожил композитор.

Сердце подсказало девушке, что ей стоит пойти в команду к Валерию Сюткину.

25-летний Антон Токарев исполнил песню Leave a Light On шотландского исполнителя Тома Уокера. Этого артиста легко узнать по его уникальному авторскому стилю, который называют своеобразным ответом Эду Ширану. К Антону повернулись Полина Гагарина и Сергей Шнуров. Токарев выбрал присоединиться к последнему.

С неожиданным джазовым кавером композиции Тимы Белорусских "Мокрые кроссы" вышел перед тренерами выпускник ГИТИСа Станислав Мошкин. Он смог покорить всех наставников. К тому же есть чем, ведь парень имеет огромный опыт участия в конкурсах и даже специальную награду из рук Димы Билана. Вокалист выбрал команду Сергея Шнурова.

Грандиозный перформанс устроила 17-летняя Алана Чочиева. Девушка ранее уже поразила Тимати и Басту на шоу "Песни" на ТНТ. Тогда она исполнила свою авторскую песню "Капли" под пианино.

На этот раз вокалистка выбрала "Faith" Стиви Уандера, которая была подарена кумиру современной молодежи Ариане Гранде.

Сначала к Алане повернулся Сергей Шнуров, а потом и остальные участники проекта. Шнуру пришлось спровоцировать Сюткина и нажать на его кнопку. Чочиева была в восторге, а такое признание от судей - это была ее мечта.

"Подождите, я этот момент запомню!" - воскликнула Алана.

Участница призналась, что победить ей помог камень "куриный глаз".

"Мне мама говорила, что - это шаманщина, а он помог", - пояснила девушка.

18-летняя Ива Тодорова, которая ранее выступала в аналогичном шоу в Болгарии, смогла покорить лишь Полину Гагарину. Девушка исполнила песню Эми Уайнхаус "Back To Black".

"Нам с вами будет круто и интересно. Мы покажем еще всем!" - подытожила она.

Последним конкурсантом стал Аскер Бербеков с композицией "S.O.S" Грегори Лемаршаля. Молодого человека в свою команду взял Константим Меладзе.