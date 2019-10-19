Сб, 19.10.2019
Крича и плача, я пытался встать. Не вышло. Какой-то мужчина вызвал "Скорую". Приехали медики. Врача при виде меня вырвало. Некоторое время они думали, как положить меня на носилки, потому что ноги, за которые меня, возможно, можно было бы поднять, превратились в кровавую кашу. Александр Ронис, посол кампании Latvijas Dzelzceļš "Услышь, увидь, живи"

В Красноярском крае прорвало дамбу: есть погибшие, судьба 10 человек неизвестна
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ФОТО: Скриншот с видео

Минувшей ночью в России в Красноярском крае прорвало дамбу, в связи с чем были затоплены два общежития временного типа, которые были сформированы из строительных вагончиков. Во время несчастного случая там находились до 80 человек. 

Как отмечает ТАСС, в ходе прорыва дамбы погибли шесть человек, еще 14 пострадали. Судьба 10 человек все еще неизвестна. 

Между тем РБК пишет о 12 погибших и 14 пропавших без вести. Трое пострадавших находятся в больнице в тяжелом состоянии. 

В свою очередь "Интерфакс" сообщает уже о 15 погибших.

Дамбу прорвало в районе поселка Щетинкино в Красноярском крае. Затоплены два общежития.

На месте происшествия работали оперативные службы, также были задействованы вертолеты. 

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