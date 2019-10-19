В Красноярском крае прорвало дамбу: есть погибшие, судьба 10 человек неизвестна
Минувшей ночью в России в Красноярском крае прорвало дамбу, в связи с чем были затоплены два общежития временного типа, которые были сформированы из строительных вагончиков. Во время несчастного случая там находились до 80 человек.
Как отмечает ТАСС, в ходе прорыва дамбы погибли шесть человек, еще 14 пострадали. Судьба 10 человек все еще неизвестна.
Между тем РБК пишет о 12 погибших и 14 пропавших без вести. Трое пострадавших находятся в больнице в тяжелом состоянии.
В свою очередь "Интерфакс" сообщает уже о 15 погибших.
Дамбу прорвало в районе поселка Щетинкино в Красноярском крае. Затоплены два общежития.
На месте происшествия работали оперативные службы, также были задействованы вертолеты.