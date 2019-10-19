В пятницу, 18 октября, тысячи сторонников независимой Каталонии приехали в столицу этого испанского региона Бапселону, чтобы принять участие в протестах. Демонстранты выступали против приговора, вынесенного девяти лидерам сепаратистов. Заблокированы дороги, отменены десятки авиарейсов и произошли столкновения с полицией. В контексте этих событий портал TVNET обобщил главные аргументы за и против независимости Каталонии.

Аргументы "за"

Культурные отличия Каталонии и остальной части Испании

В Каталонии есть свой язык, который не является диалектом испанского. По своему строению, он намного ближе к французскому и итальянскому языкам. Также каталонцы соблюдают другие культурные традиции. В качестве примеров можно упомянуть такие блюда, как бутифару, коричную свиную колбаску, фидейю и калкот. На каталонскую кухню заметно повлияла Франция, в результате каталонцы во время готовки часто мешают мясо с морепродуктами. Кроме того в регионе также есть свои праздники, которые не отмечают на территории остальной Испании. Это Sant Joan, Le Diada, La Mercé и Sant Esteban. Наконец, между Каталонией и остальной частью страны существуют различия в искусстве. Если Барселону можно считать меккой art nouveau, то в Мадриде по традиции сконцентрирована архитектура более традиционных видов искусства.

Как в интервью порталу TVNET указала исследователь Латвийского института внешней политики Винета Клейнберга, каталонцы сами считают, что они отличаются от испанцев и в этом случае нет оснований ставить этот аргумент под сомнение.

Экономические потери

Ежегодно Каталония вынуждена платить в бюджет Испании определенную сумму денег, которая приносит убытки региону, составляющие по крайней мере 15 млрд долларов.

Также правительство в Мадриде на долгое время забросило каталонскую транспортную инфраструктуру и выступало против торговых сделок, которые способствовали бы экономическому росту Барселоны, но сократило поток товаров в Мадрид. Каталония также в отличии от, например, страны Басков не обладает фискальной автономией, которая позволила бы региону самому взимать налоги и отправлять меньшие суммы денег в общий бюджет государства. Кроме того Каталония является одним из экономических локомотивов Испании. С утверждением, что Каталония платит в бюджет страны больше денег, чем получает, согласилась и Винета Клейнберга.

"Эту ситуацию можно наблюдать и в Евросоюзе, поскольку есть регионы, которые платят больше других. Совместное развитие основано на принципе солидарности", - заявила исследователь.

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Подавление каталонской культуры в прошлом

Во время правления диктатора Франсиско Франко каталонский язык и культуру подавляли. Каталонский язык нельзя было использовать в школах, многие жители региона были вынуждены принять испанские слова и в общественных местах не могли исполнять каталонские песни. В свою очередь людей, которые нарушали этот порядок, нередко ликвидировали.

Газета The Washington Post в 2017 году писала, что решение Испании использовать силу против толп каталонцев, которые поддерживали референдум, вызвало отрицательные воспоминания о методах, применявшихся режимом Франко.

Поэтому, можно утверждать, что каталонцы в праве требовать независимость, поскольку правительство Испании доказало, что у них нет возможности сохранить свою идентичность под его контролем.

Права наций на самоопределение в международных отношениях

Способность каждой нации выбрать свою судьбу и статус является одним из основных принципов современных международных отношений. Винета Клейнберга указала, что он включен в несколько документов Организации объединенных наций (ООН). Главным из них является принятая в 1948 Всеобщая декларация о правах человека. Кроме того в 2017 году в Каталонии состоялся референдум, в ходе которого жители проголосовали за отделение от Испании.

Аргументы "против"

Каталония - не единственный регион Испании со своей культурной идентичностью

Несмотря на то, что у Каталонии есть своя культурная идентичность, это можно сказать и о других регионах Испании, которые в конце концов решили остаться в составе страны. Например, ранее упомянутая страна Басков длительное время была вовлечена в вооруженный конфликт с Испании, но в итоге согласилась на статус автономии. Кроме того отделение Каталонии от Испании было бы эгоистичным шагом, поскольку из-за своего экономического веса это повлияло бы на всю страну в целом. Мадриду пришлось бы думать о том, как перестроить свою экономику, чтобы обеспечить благополучие других автономных территорий, у которых мало общего с попытками Каталонии стать независимой.

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В случае выхода экономические убытки могут быть гораздо больше

Директор Балтийского фонда безопасности Отто Табунс в интервью порталу TVNET указал, что если Каталония объявит о своей независимости, регион может потерпеть очень большие экономические потери. Это потому, что его экономика связана с привелегиями единого рынка Евросоюза. В свою очередь Евросоюз не собирается включать в свой состав Каталонию, поскольку боится балканизации Европы. Процесс, в ходе которого страна распадается на несколько политических единиц. Кроме того Испания сама бы противилась членству Каталонии в ЕС. Страна бы не хотела бы вдохновлять другие регионы на получение независимости.

"Можно было наблюдать, что в момент, когда правительство Каталонии приняло решение об объявлении независимости, многие международные предприятия стали покидать регион. Разразился экономический спор и был задан вопрос, продолжит ли Каталония быть самым зажиточным регионом и после своей независимости", - отметил Табунс.

В свою очередь Винет Клейнберга утверждает, что в случае независимости выросли бы и затраты Каталонии.

"Ей бы пришлось думать о создании новых госучреждений, своего Министерства иностранных дел с дипломатической службой и представительствами за рубежом. Думать было бы необходимо также про армию и вопросы взыскания налогов, создании центрального банка. На все это необходимы средства и существует вопрос, была бы необходимая сумма для поддержания независимости меньше той, которую Каталония сейчас платит Испании", - заявила эксперт.

В то же время невозможно утверждать, что Каталония только давала бы Испании.

"Например, во время финансового кризиса в 2008 году Каталония от испанского правительства получила достаточно значительный кредит - около 70 млн евро. Регион до сих пор не отдал свой долг", - подчеркнула Клейнберга.

Режим Франко больше не существует и Испания предоставляет возможности свободно практиковать каталонскую культуру

Отто Табунс также указал, что современная Каталония далека от той Каталонии, которая была во времена Франко. У современного каталонского языка есть такие же права, как и у кастильского, который является официальным языком в Испании.

Кроме того каталонский язык является официально признанным региональным языком и каталонские дети могут получать образование на своем языке вопреки тому, что идут дискуссии о необходимости обеспечить большее присутствие испанского языка. Также каталонцам разрешено использовать свои национальные символы. Поэтому, критики независимости могут утверждать, что история прямым образом не влияет на происходящее в наши дни и аргумент о больших страданиях каталонцев устарел. Винета Клейнберга также указала на то, что многие не согласились бы с тем, что современная Испания юридически продолжает режим Франко.

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Принцип суверенитета и территориальной целостности в международных отношениях

Несмотря на то, что права наций на самоопределение являются краеугольным камне современных международных отношение, так же важен и вопрос суверенитета и территориальной целостности.

Они включены в принятый в 1945 году Устав ООН и определяют то, что у каждой страны есть своя международно признанная территория, которую другие государства не могут нарушать. В свою очередь территория Каталонии на международном уровне считается частью Испании. Поэтому, если Каталония объявила бы себя независимой и это признали бы другие страны, были бы нарушены права Испании. Винета Клейнберга обратила внимание на то, что референдум 2017 года не отражал желания всех каталонцев.