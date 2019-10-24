Путешествие в Испанию: день без еды, ночь без отеля и литовское кладбище

Насколько смелым является поступок совершить спонтанное путешествие в другую страну? Мне всегда хотелось знать – а как это? Какие чувства испытывает человек, когда он берет билет в неизвестный город?

Мне очень повезло с супругом. Он поддержал идею поехать в подобное путешествие. Наша поездка родилась после того, как на карте был выбран случайный город – Аликанте.

"Аликанте – символично, как раз на "А"", - подумала я.

Название мне понравилось, в нем было что-то магическое. Хотя, мои географические познания не так скудны, я все-таки решила посмотреть, что это за страна: "А, Испания! Отлично, там я как раз еще не бывала".

Теперь возник вопрос: "как до Аликанте доехать-долететь?". Те рейсы, которые предлагала Рига, я – скромный работник культуры, посчитала дорогостоящими и решила, что будет гораздо выгоднее (что уж там – веселее) вылетать из Каунаса. Это действительно было так!

ФОТО: личный архив/ Раиса Смирнова

Междугородние автобусы ходят быстро и часто. Около четырех часов в дороге, и мы должны были оказаться в Каунасе, а уже оттуда белокрылый самолет обещал продлить наше лето аж на целых 5 дней.

*Если говорить откровенно, то рейс из Каунаса в Аликанте стоит почти в три раза дешевле, чем из Риги.

Прибыв на автовокзал, мы выдвинулись в сторону аэропорта. До аэропорта можно добраться на автобусе номер 29G. Остановка находится недалеко от автовокзала. Нужно идти минут пять в направлении старого города.

Прямо рядом с остановкой находится старое кладбище. Мимо крестов пройти невозможно!

ФОТО: личный архив/ Раиса Смирнова

Билет на автобус в Каунасе стоит 0,70 евро (для жителей). Мы покупали за 1 евро у водителя. Так как мы боялись опоздать на самолет, мы решили не есть в центре, а поесть в аэропорту – а вот это зря! Дорога заняла 47 минут. Приехали мы очень голодными.

ФОТО: личный архив/ Раиса Смирнова

Аэропорт в Каунасе оказался очень маленьким. Поесть было негде. А есть уже очень хотелось. Поэтому мы взяли что-то перекусить в местном кафе и стали ждать свою посадку.

ФОТО: личный архив/ Раиса Смирнова

Когда мы прилетели в Аликанте, на часах уже была полночь. У входа в аэропорт выстроилось штук двадцать такси. Общественный транспорт уже не ходил, поэтому мы воспользовались местным приложением для вызова такси – Cabify. Через 4 минуты нас встретила улыбчивая девушка по имени Мария Кристина на черной Škoda.

ФОТО: личный архив/ Раиса Смирнова

Добрались до нашей гостиницы в центре мы быстро – всего за 15 минут. Попутно в окно можно было разглядеть город. Самое удивительное – это видеть аллеи и парки, состоящие из пальм. Вокруг так много пальм!

После наших лип, берез и дубов – это кажется совершенно необычным. Хотя, что тут необычного?

ФОТО: личный архив/ Раиса Смирнова

Дальше началось самое интересное. Оказывается, я перепутала даты и указала букинг отеля лишь со следующего дня. Перед нами встала перспектива ночевать на улице. Мы уже очень устали и хотели спать. Нам повезло, что в другом отеле оказался свободный номер.

ФОТО: личный архив/ Раиса Смирнова

Пришлось прогуляться по ночному городу. На самом деле вообще не жалею - красиво. Людей нет. Здания подсвечены. Архитектура довольно эклектичная. Новые здания перемешаны со старыми. И все это разделено рекламными щитами и пальмами. Рядом с нашим отелем огромное здание – центральный рынок. Мы на него обязательно сходим, но это завтра. А сейчас спать!

*Два года назад мы умудрились заблудиться в Таллинне. В этом году – оказались без номера. С – стабильность. Стабильность – это хорошо!