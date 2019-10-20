Фильм "Олег" получил главный приз кинофестиваля CinEast в Люксембурге

Награды фестиваля были вручены в субботу, а отмеченный главной наградой фильм "Олег" будет вновь показан в рамках фестиваля в Люксембурге в воскресенье вечером.

Фестиваль CinEast в этом году был проведен в 12-й раз. Латвийские фильмы демонстрировались на этом фестивале и прежде. В 2016 году главный приз CinEast достался художественному фильму Ренара Вимбы "Я здесь".

Фильм "Олег" основан на реальной истории латвийского негражданина, профессионального мясника, который отправляется на поиски лучшей жизни - работать на мясокомбинате в Бельгии. Однако очень скоро главный герой картины попадает в безнадежную ситуацию, поскольку его жизнь начинает контролироваться бандой преступников.