Фильм "Олег" получил главный приз кинофестиваля CinEast в Люксембурге

Фильм режиссера Юриса Курсиетиса "Олег" получил главную награду жюри на кинофестивале Центральной и Восточной Европы CinEast в Люксембурге, свидетельствует информация на официальной странице фестиваля.
Награды фестиваля были вручены в субботу, а отмеченный главной наградой фильм "Олег" будет вновь показан в рамках фестиваля в Люксембурге в воскресенье вечером.
Фестиваль CinEast в этом году был проведен в 12-й раз. Латвийские фильмы демонстрировались на этом фестивале и прежде. В 2016 году главный приз CinEast достался художественному фильму Ренара Вимбы "Я здесь".
Фильм "Олег" основан на реальной истории латвийского негражданина, профессионального мясника, который отправляется на поиски лучшей жизни - работать на мясокомбинате в Бельгии. Однако очень скоро главный герой картины попадает в безнадежную ситуацию, поскольку его жизнь начинает контролироваться бандой преступников.
Курсиетис ранее подчеркивал, что кинокартина "Олег" представляет собой истории сотен тысяч людей, которые так живут. "Каким бы ни был характер персонажа, никто не заслуживает попадания в условия такого физического и психологического террора. Эта история правдива "до мозга костей" и рассказывает больше, чем громкие манифесты", - рассказал режиссер.