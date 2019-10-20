Фильм Симаниса "Отец Ночь" назван лучшим зарубежным фильмом на кинофестивале в Хайфе

Фильм "Отец Ночь" рассказывает историю Жаниса Липке и его семьи, которые в годы Второй мировой войны спасли от смерти более 50 евреев. Фильм пытается разгадать тайну храбрости главного героя, желая понять, основана ли она на азарте, безрассудстве, упрямстве или долге перед ближним.