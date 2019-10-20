Фильм Симаниса "Отец Ночь" назван лучшим зарубежным фильмом на кинофестивале в Хайфе

Фильм режиссера Дависа Симаниса "Отец Ночь" в субботу получил приз международного кинофестиваля в Хайфе как лучший зарубежный фильм, подтвердил агентству LETA продюсер фильма Гинтс Грубе.
Фильм получил награду в одной из трех международных номинаций фестиваля, в которой соревновались шесть фильмов, в том числе французского, немецкого, польского и израильского производства.
Фильм "Отец Ночь" рассказывает историю Жаниса Липке и его семьи, которые в годы Второй мировой войны спасли от смерти более 50 евреев. Фильм пытается разгадать тайну храбрости главного героя, желая понять, основана ли она на азарте, безрассудстве, упрямстве или долге перед ближним.
Латвия также выдвинула этот фильм на награду Американской киноакадемии "Оскар". Церемония вручения "Оскара", на которой будут отмечены лучшие киноработы 2019 года, состоится 9 февраля 2020 года в Лос-Анджелесе.