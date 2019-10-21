Актрису Валентину Талызину экстренно госпитализировали

По данным телеканала, у Талызиной случился микроинсульт. Звезда театра и кино почувствовала себя нехорошо и была вынуждена обратиться за помощью ко врачам. Сейчас жизни 84-летней артистки ничто не угрожает, и вскоре ее должны перевести в реабилитационный центр.

Позже актриса сама прокомментировала информацию о своей госпитализации. Она поспешила успокоить поклонников, отметив, что чувствует себя лучше.

"Со мной все хорошо", - цитирует Валентину Илларионовну Starhit.ru.

Валентина Талызина родилась в 1935 году в Омске. В 1958-м она окончила ГИТИС и с тех пор служит в Академическом театре имени Моссовета. На ее счету десятки ролей в театре и кино. Она играла в фильмах "Ирония судьбы, или С легким паром!", «Афоня», "Зигзаг удачи", "О бедном гусаре замолвите слово" и других.