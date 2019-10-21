Пн, 21.10.2019
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Актрису Валентину Талызину экстренно госпитализировали

Кадр из фильма "Ирония судьбы, или С легким паром!"

ФОТО: скриншот видео

Известную советскую и российскую актрису, народную артистку РСФСР Валентину Талызину госпитализировали в Москве, сообщает телеканал РЕН ТВ.

По данным телеканала, у Талызиной случился микроинсульт. Звезда театра и кино почувствовала себя нехорошо и была вынуждена обратиться за помощью ко врачам. Сейчас жизни 84-летней артистки ничто не угрожает, и вскоре ее должны перевести в реабилитационный центр.

Позже актриса сама прокомментировала информацию о своей госпитализации. Она поспешила успокоить поклонников, отметив, что чувствует себя лучше.

"Со мной все хорошо", - цитирует Валентину Илларионовну Starhit.ru.

Валентина Талызина родилась в 1935 году в Омске. В 1958-м она окончила ГИТИС и с тех пор служит в Академическом театре имени Моссовета. На ее счету десятки ролей в театре и кино. Она играла в фильмах "Ирония судьбы, или С легким паром!", «Афоня», "Зигзаг удачи", "О бедном гусаре замолвите слово" и других.

Помимо работ в театре и кино Талызина озвучивала героев многих советских мультфильмов. Ее голосом говорит мама Дяди Федора из мультфильма "Трое из Простоквашино".

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