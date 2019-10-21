Калнмейерс: разговорами о "преемниках" Борданс демонстрирует абсолютную некомпетентность

Он подчеркнул, что и генпрокурора, и председателя ВС утверждает Сейм, и он никак не может повлиять на этот процесс.

По словам Калнмейерса, поиски кандидатов в новые генпрокуроры еще не ведутся - они могут начаться не ранее февраля следующего года.

Сам Калнмейерс на третий срок полномочий претендовать не может, кроме того, он этого и не хочет.

Говоря о недавнем постановлении пленума ВС о том, что не усматривается оснований для инициированной Бордансом отставки генпрокурора, Калнмейерс воздержался от комментариев, ожидает ли отставки министра.