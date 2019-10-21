Международный день яблок: 3 причины, сделавшие яблоки супер-фруктами
Время урожая яблок - одна из первых ассоциаций, когда думаешь об осени. По этой причине сочный фрукт можно назвать королем осени, и не зря - из яблок можно не только готовить всевозможные вкусные пироги, соки, пюре и другие лакомства, они также полезны в свежем виде, к тому же являются отличным и богатым витаминами источником питательных веществ. Сегодня, 21 октября, во всем мире отмечается День яблок. Вот несколько причин, по которым каждому человеку следовало бы включить яблоки в свое меню.
Яблоки богаты питательными веществами
Яблоки считаются "силовой установкой" питания и содержат ценные питательные вещества. Содержащаяся в яблоках клетчатка способна нейтрализовать разные болезни и ограничить количество плохого холестерина у нас в крови, а комплекс витаминов В отвечает за здоровье красных клеток крови и нервной системы.
В яблоках также достаточно много витамина С, который является эффективным природным антиоксидантом и блокирует часть вреда, наносимого свободными радикалами.
Согласно данным Медицинского центра Университета Мериленда, витамин С также повышает устойчивость тела к инфекционным заболеваниям.
Галерея: Выставка яблок в Музее природы
Яблоки полезны для здоровья
Многие научные исследования связывают употребление яблок со снижением риска рака. В яблоках, особенно в кожуре, содержатся флавоноиды, которые действуют как мощный антиоксидант и выводят из тела свободные радикалы, наносящие вред нашим генам, и контролируют воспаления. Яблоки также помогают в борьбе с болезнями сердца -
они содержат растворимую клетчатку, замедляющую накопление холестериновых бляшек на стенках артерий и препятствующую их воспалению.
В яблоках много полифенолов, которые понижают кровяное давление и уменьшают риск инсульта. Благодаря содержащейся в яблоках клетчатке их употребление способно помочь избавиться от лишнего веса, потому что фрукты не содержат большого количества калорий, однако дают длительное чувство сытости.
Кроме того, последние исследования доказывают, что благодаря содержащейся в яблоках клетчатке употребление свежих яблок может также заметно сократить риск диабета 2-го типа - вплоть до 23%. К тому же яблоки не содержат холестерин, жиры и соль, у них низкий гликемический индекс (ГИ 37).
Яблоки улучшают состояние кожи
Яблоки содержат много коллагена, помогающего коже сохранять эластичность и юный вид - они обогащают кожу влагой и помогают очищать ее, поэтому яблоки можно использовать для разных масок для лица или просто втирать в кожу яблочный сок.
В борьбе с угрями и акне поможет маска для лица : четверть яблока перемешать со сливками и нанести на лицо примерно на 20 минут.
Яблочная кислота легко очищает и отбеливает кожу и нормализует ее уровень pH. В свою очередь, яблочный уксус отлично тонизирует кожу лица, помогая ей стать более упругой, и стимулирует кровоснабжение.
- "Ежедневно нам надо съедать два яблока среднего размера, и именно яблоки являются одними из фруктов, доступных нам круглый год. Они способны отлично утолять голод между приемами пищи, а также дополняют рацион такими полезными питательными веществами как балластные вещества, витамины С, А, группы В, железо, магний и калий, а если съедать яблоки вместе с косточками - можно дополнительно получить йод, которого мы обычно получаем меньше, чем следовало бы.
Однако следует помнить, что
одно яблоко среднего размера содержит примерно 100 ккал и почти 20 г фруктовых сахаров, поэтому их не следовало бы есть без меры, это же относится и к яблочному соку",
- напоминает специалист по питанию Лизете Пуга.
Полезный яблочный пирог (на 8 персон)
Ингредиенты: 4 яблока среднего размера (очищенные от кожуры и нарезанные на кусочки примерно 1 см), 2 ч. ложки молотой корицы, 3/4 ч. ложки молотого кардамона, 9 ст. ложек растопленного кокосового масла, 120 г сахара, 60 мл кленового сиропа, 1½ ст. ложки экстракта ванили, 115 г овсяных хлопьев, 80 г овсяной муки, 1/2 ч. ложки пекарского порошка, 1/4 ч. ложки соли.
Приготовление:
1. Разогреть духовку до 175°C и смазать маслом форму для выпечки (диаметром примерно 22 см).
2. В большой миске приготовить яблочную массу - смешать вместе кусочки яблок, корицу, кардамон и сахар.
3. В другой миске подготовить массу для верхнего слоя - смешать вместе растопленное кокосовое масло, сахар, кленовый сироп и экстракт ванили.
4.Добавить овес, овсяную муку, пекарский порошок и соль, чтобы образовалась однородная масса.
Равномерно распределить яблочную массу в подготовленной форме для выпечки. Сверху накрыть яблоки приготовленной массой.
Запекать 40-45 минут, пока верхний слой не станет твердым.
Подавать, полив ванильным соусом. Можно подавать как горячим, так и комнатной температуры или холодным.