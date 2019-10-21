Международный день яблок: 3 причины, сделавшие яблоки супер-фруктами

Яблоки богаты питательными веществами

Яблоки считаются "силовой установкой" питания и содержат ценные питательные вещества. Содержащаяся в яблоках клетчатка способна нейтрализовать разные болезни и ограничить количество плохого холестерина у нас в крови, а комплекс витаминов В отвечает за здоровье красных клеток крови и нервной системы.

В яблоках также достаточно много витамина С, который является эффективным природным антиоксидантом и блокирует часть вреда, наносимого свободными радикалами.

Согласно данным Медицинского центра Университета Мериленда, витамин С также повышает устойчивость тела к инфекционным заболеваниям.

Галерея: Выставка яблок в Музее природы

Яблоки полезны для здоровья

Многие научные исследования связывают употребление яблок со снижением риска рака. В яблоках, особенно в кожуре, содержатся флавоноиды, которые действуют как мощный антиоксидант и выводят из тела свободные радикалы, наносящие вред нашим генам, и контролируют воспаления. Яблоки также помогают в борьбе с болезнями сердца -

они содержат растворимую клетчатку, замедляющую накопление холестериновых бляшек на стенках артерий и препятствующую их воспалению.

В яблоках много полифенолов, которые понижают кровяное давление и уменьшают риск инсульта. Благодаря содержащейся в яблоках клетчатке их употребление способно помочь избавиться от лишнего веса, потому что фрукты не содержат большого количества калорий, однако дают длительное чувство сытости.

ФОТО: Пресс-фото

Кроме того, последние исследования доказывают, что благодаря содержащейся в яблоках клетчатке употребление свежих яблок может также заметно сократить риск диабета 2-го типа - вплоть до 23%. К тому же яблоки не содержат холестерин, жиры и соль, у них низкий гликемический индекс (ГИ 37).

Яблоки улучшают состояние кожи

Яблоки содержат много коллагена, помогающего коже сохранять эластичность и юный вид - они обогащают кожу влагой и помогают очищать ее, поэтому яблоки можно использовать для разных масок для лица или просто втирать в кожу яблочный сок.

В борьбе с угрями и акне поможет маска для лица : четверть яблока перемешать со сливками и нанести на лицо примерно на 20 минут.

Яблочная кислота легко очищает и отбеливает кожу и нормализует ее уровень pH. В свою очередь, яблочный уксус отлично тонизирует кожу лица, помогая ей стать более упругой, и стимулирует кровоснабжение.

"Ежедневно нам надо съедать два яблока среднего размера, и именно яблоки являются одними из фруктов, доступных нам круглый год. Они способны отлично утолять голод между приемами пищи, а также дополняют рацион такими полезными питательными веществами как балластные вещества, витамины С, А, группы В, железо, магний и калий, а если съедать яблоки вместе с косточками - можно дополнительно получить йод, которого мы обычно получаем меньше, чем следовало бы.

Однако следует помнить, что

одно яблоко среднего размера содержит примерно 100 ккал и почти 20 г фруктовых сахаров, поэтому их не следовало бы есть без меры, это же относится и к яблочному соку",

- напоминает специалист по питанию Лизете Пуга.

ФОТО: Пресс-фото

Полезный яблочный пирог (на 8 персон)

Ингредиенты: 4 яблока среднего размера (очищенные от кожуры и нарезанные на кусочки примерно 1 см), 2 ч. ложки молотой корицы, 3/4 ч. ложки молотого кардамона, 9 ст. ложек растопленного кокосового масла, 120 г сахара, 60 мл кленового сиропа, 1½ ст. ложки экстракта ванили, 115 г овсяных хлопьев, 80 г овсяной муки, 1/2 ч. ложки пекарского порошка, 1/4 ч. ложки соли.

Приготовление:

1. Разогреть духовку до 175°C и смазать маслом форму для выпечки (диаметром примерно 22 см).

2. В большой миске приготовить яблочную массу - смешать вместе кусочки яблок, корицу, кардамон и сахар.

3. В другой миске подготовить массу для верхнего слоя - смешать вместе растопленное кокосовое масло, сахар, кленовый сироп и экстракт ванили.

4.Добавить овес, овсяную муку, пекарский порошок и соль, чтобы образовалась однородная масса.

Равномерно распределить яблочную массу в подготовленной форме для выпечки. Сверху накрыть яблоки приготовленной массой.

Запекать 40-45 минут, пока верхний слой не станет твердым.