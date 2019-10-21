Представители Лувра сообщили о разрушении "Моны Лизы"

Хранители отдела живописи и отдела графики одного из крупнейших худоджественных музеев мира Венсен Дельевен и Луи Франкв рассказали в интервью "Известиям", что знаменитая картина Леонардо да Винчи "Мана Лиза" (или "Джоконда") разрушается.
По словам сотрудников Лувра, полотно больше не будут возить в другие страны, поскольку оно стало очень хрупким и музей решил ограничить его перемещение.
"Во время перевозки картина может расколоться пополам", - уточнил Дельевен.
Хранители отметили, что в настоящее время на лбу Моны Лизы имеется трещина, которая пересекает всю поверхность картины.