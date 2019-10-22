На дорогах Латвии появится полицейский "фотомобиль" с камерой в 360 градусов

Отметим, что сегодня, 22 октября, Госполиция презентует эту новую машину, оборудованную 360-градусной камерой.

Приобретение такого автомобиля, однако, не было секретом, уже в 2018 году такой автомобиль использовали в тестовом режиме, а затем организовали конкурс на закупку.

Публично доступная информация свидетельствует о том, что конкретная закупка обозначена как "автоматическая система считывания и распознавания номерных знаков государственных транспортных средств и фиксирования совершенных в дорожном движении нарушений".

В публично доступном положении закупки отмечается, что после зарегистрированного события есть возможность оформить протокол нарушения, используя снятые видеоматериалы и констатированные данные о нарушении. Также система предусматривает возможность выбрать кадр из видеоматериала и вырезать изображение номерного знака и использовать это для оформления протокола.

Предусматривается, что в протокол должна быть включена следующая информация о нарушении: фотография нарушения, фотография номерного знака, координаты GPS и адрес места нарушения, а также дата и время, когда оно констатировано.

Система будет связана со следующими государственными реестрами для получения данных: Государственный регистр транспортных средств и их водителей, Обзор личных данных Управления по делам гражданства и миграции Министерства внутренних дел, Государственная касса и Регистр предприятий.

Начальник Управления безопасности движения Нормундс Крапсис уже в 2018 году разъяснял агентству LETA, что оборудованная машина сможет констатировать различные нарушения правил дорожного движения, в том числе, использование телефона за рулем, движение на красный свет или без страховки. Также известно известно, что автомобиль сможет контролировать техосмотр транспортных средств, движение по полосам общественного транспорта и "поворотники".