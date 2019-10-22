Красиво жить не запретишь: Бузова купила себе квартиру более чем за полтора миллиона евро

Квартира находится в элитном жилом комплексе на западе российской столицы. По словам Ольги, она долгое время снимала жилье и не торопилась с приобретением недвижимости, поскольку хотела большие аппартаменты, расположенные в престижном районе Москвы.

За новую квартиру Бузова отдала 120 миллионов рублей (1 686 779 евро), площадь жилплощади составляет 200 квадратных метров.

"Там пока нет комнат как таковых, это пространство, в котором будет сделана планировка, а потом ремонт!" — рассказал в интервью StarHit.ru представитель звезды Антон Богославский.

Отмечается, что, якобы, Бузова долго копила деньги на квартиру, не тратя деньги на другие удвовольствия.