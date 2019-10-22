Красиво жить не запретишь: Бузова купила себе квартиру более чем за полтора миллиона евро

Наконец через три года после развода с футболистом Дмитрием Тарасовым поп-дива Ольга Бузова купила себе собственную квартиру. Об это пишет StarHit.ru.
Квартира находится в элитном жилом комплексе на западе российской столицы. По словам Ольги, она долгое время снимала жилье и не торопилась с приобретением недвижимости, поскольку хотела большие аппартаменты, расположенные в престижном районе Москвы.
За новую квартиру Бузова отдала 120 миллионов рублей (1 686 779 евро), площадь жилплощади составляет 200 квадратных метров.
"Там пока нет комнат как таковых, это пространство, в котором будет сделана планировка, а потом ремонт!" — рассказал в интервью StarHit.ru представитель звезды Антон Богославский.
Отмечается, что, якобы, Бузова долго копила деньги на квартиру, не тратя деньги на другие удвовольствия.
Будучи супругой Тарасова, певица приобрела загородный дом, где футболист проживает со своей новой семьей. По причине того, что жилье было оформлено на маму Тарасова, после расставания Ольга не могла претендовать на особняк.