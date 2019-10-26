Японец, прославившийся песнями на латышском, спел для Левитса в Токио

Почему японец поет на латышском?

29-летний Масаки живет в Кобе, городе-побратиме Риги в Японии. Впервые он посетил Латвию пять лет назад как турист, а до этого, по его признанию, он и не знал, что такое Латвия, и где она находится.

Вернувшись домой, Масаки стал изучать возможности приехать в Латвию учиться по обмену, и ему это удалось.

В 2015 году он провел здесь семь месяцев: учился, знакомился с латышской культурой и историей, а также рассказывал нашим студентам о японской культуре и традициях.

Когда пришло время уезжать, Масаки уже по-настоящему проникся к Латвии и латышскому языку, и решил продолжить связь с прибалтийской страной через песни.

В 2017 году латышский сегмент YouTube буквально взорвало видео Масаки, на котором он исполняет песню Ренарса Кауперса "Mana dziesma". На данный момент видео собрало уже 161 тысячу просмотров, и пока это самая популярная песня на канале японца.

Отметим, что с тех пор Масаки выложил уже более 40 песен, и все они на латышском - парень регулярно поздравляет Латвию с Днем рождения, Лиго и другими праздниками, как правило, выпуская новое видео, приуроченное к торжествам.

Теперь Накагава частый гость в Латвии, и многие СМИ нашей страны взяли у него интервью. В одном из них, на телеканале LNT, молодой японец признался, что он с удовольствием изучает латышский язык и в дальнейшем хотел бы переехать жить в Латвию.

"Мне нравятся люди в Латвии, латышский язык и Латвия вовсе", - заявил Накагава.

"Я мечтаю о жизни в Латвии, правда. Мне нравится язык, люди, еда и культура, мне на самом деле нравится в Латвии. Поэтому я изучаю все, что связано с Латвией", - признался японец.

Спел для президента Латвии

Как известно, на этой неделе президент Латвии Эгил Левитс с супругой совершил визит в Японию, приуроченный к коронации императора Нарухито.

Программа Левитса в Японии была весьма насыщенной, помимо церемонии коронации императора, он встречался с премьер-министром этой страны Синдзо Абэ, председателем группы парламентского сотрудничества Японии и Латвии Хирофуми Накасони и почетным консулом Латвии в Осаке Тамио Ишибаш, а также представителями латышской общины.

На торжественный прием Эгила Левитса в посольстве Латвии в Токио был приглашен и Масаки Накагава. Здесь он исполнил свою первую написанную на латышском языке песню "Tokijas gaismas" (в переводе - "Огни Токио").

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Масаки Накагава поет для Андриса Левитса во время его визита в Токио ФОТО: Valsts prezidenta kanceleja

Масаки Накагава поет для Андриса Левитса во время его визита в Токио ФОТО: Valsts prezidenta kanceleja