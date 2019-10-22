В Риге выступит "музыкант будущего" JP Cooper

22 мая в концертном зале Palladium выступит британский исполнитель JP Cooper. Хотя внешне Cooper больше напоминает исполнителя регги, он играет легкий микс соула, блюза и фолка. Его творчество — это романтичная "теплая музыка" с приятной лирикой. Продажа билетов на концерт начнется в пятницу 25 октября.
Свою карьеру Cooper начал в 2012 году, и среди первых серьезных хитов можно отметить трек Keep the Quiet Out. После его следующей заметной работы - композиции When the Darkness Comes, издание Telegraph.co.uk назвало творчество британца "музыкой будущего".
В 2016 году Cooper порадовал сразу двумя хитами Perfect Strangers (в сотрудничестве с Джонасом Блу) и September Song, которые дважды попадали в Top Ten и получили статус платиновых.
JP Cooper вспоминает, как его трек Perfect Strangers, появившись буквально ниоткуда, сразу занял второе место в топе Великобритании и вошел в десятку лучших песен во многих европейских странах.
Видео: Jonas Blue - Perfect Strangers ft. JP Cooper
Видео: JP Cooper - September Song
"Я вдруг очутился в мире поп-музыки, в котором никогда не ожидал оказаться. До этого я просто исполнял свои песни с гитарой на шее и вот вдруг стою на сцене фестиваля MTV перед 45 тысячами зрителей", - говорит артист.
Его дебютный диск Raised Under Grey Skies также попал в Top Ten, что эквивалентно 835 000 проданным копиям. Его треки на разных платформах прослушаны более 2 миллиардов раз.