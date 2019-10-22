Stanislavsky.lv открывает новый театральный сезон

Новый театральный сезон фестиваль Stanislavsky.lv откроют студенты 4 курса режиссерского факультета Российского института театрального искусства-ГИТИС, которые учатся в одной из сильнейших творческих мастерских мира – мастерской народного артиста России, режиссера Московского театра им. Маяковского Леонида Ефимовича Хейфеца.

Среди самых известных выпускников этой мастерской – Виктория Толстоганова, Павел Деревянко, Нина Чусова, Артур Смольянинов, Александр Петров, Александр Паль и многие другие.

Символично, что предыдущий курс Хейфеца был первым участником фестиваля Stanislavsky.lv. Большинство молодых актеров и режиссеров, которые приезжали в 2015 году в Ригу, сегодня служат в сильнейших театрах Москвы и выдвигаются на самые престижные российские театральные премии.

В частности, бывший рижанин Герман Андреев служит во МХАТ им. Горького и участвует в одном из спектаклей Театра им. Ермоловой.

На этот раз в Ригу приедут 24 студента (четырнадцать из них учатся на актерском отделении, десять – на режиссерском). Многие – медийные лица, активно снимающиеся в кино. Все – яркие индивидуальности.

Не случайно при поступлении в эту мастерскую конкурс составляет от 500 до 700 человек на место.

Одна из студенток, Ольга Бодрова, дочь культового актера 90-х Сергея Бодрова. При поступлении в ГИТИС, кстати, скрывала этот факт от педагогов.

Молодых актеров рижанам представят декан режиссерского факультета ГИТИСа Владимир Байчер и режиссер-педагог Михаил Чумаченко.

Так, 12 ноября студенты мастерской Хейфеца будут играть на сцене Дома Москвы дипломный спектакль "Коварство и любовь. Режиссерские игры" по мотивам трагедии Фридриха Шиллера, 13 ноября – комедию Александра Островского "Бешеные деньги".

"Коварство и любовь. Режиссерские игры" ФОТО: Пресс-фото

"Бешеные деньги" ФОТО: Пресс-фото

Оба спектакля имеют провокационное и нестандартное режиссерское решение, но при этом поднимают на редкость актуальные и важные сегодня темы, которые будут близки и понятны как молодежи, так и старшему поколению.

Как гласит слоган фестиваля Stanislavsky.lv,

это будет настоящий экскурс в театральное будущее России.

Билеты на спектакли можно приобрести по цене от 10 до 17 евро.

Подробнее о спектаклях:

Во вторник, 12 ноября, на сцене Дома Москвы студенты мастерской Хейфеца представят спектакль "Коварство и любовь. Режиссерские игры" по мотивам произведения Фридриха Шиллера. Представление начнется в 19.00.

Это драма о коварных интригах, приведших к краху искренней любви между дворянином и мещанкой.

Сюжет: ...Пылкие чувства сына президента Фердинанда к мещанке Луизе не могут получить развития. Они грозят разрушить все планы именитого отца, который намерен женить Фердинанда на фаворитке герцога леди Мильфорд. Поэтому в ход идут самые изощренные интриги. Луизу оклеветали в измене, и она должна сознаться в этом своему возлюбленному. План президента состоял в том, что Фердинанд отвергнет нечестную невесту. Но молодой человек выбирает иной путь…

"Коварство и любовь. Режиссерские игры" ФОТО: Пресс-фото

Спектакль является хулиганской попыткой объединить в одном актерском ансамбле десять студентов-режиссеров.

Билеты на спектакль можно приобрести по этой ссылке. Режиссером-постановщиком представления выступил Михаил Чумаченко.

Между тем в среду, 13 ноября, студенты представят сценическую интерпритацию произведения Александра Островского "Бешеные деньги". Начало спектакля также назначено на 19.00.

Комедия актуальная на все времена - о любви, изменах, страсти к богатству.

О том, как не сильно "высокое" светское общество возомнило себя английской аристократией.

Сюжет: …Вся Москва влюблена в Лидию Чебоксарову, самую шикарную невесту в городе. А она держит своих поклонников на дистанции, не оказывая никому предпочтения. Внезапно в городе появляется Савва Васильков, предприниматель из провинции, он до безумия влюбляется в Лидию. Острейшие финансовые проблемы в семье Чебоксаровых заставляют Лидию дать Василькову согласие на брак. Но выйти замуж – не значит быть верной мужу. Чебоксарова, без счета тратя деньги мужа, продолжает плыть по волнам земных наслаждений. Но и Васильков оказывается человеком с твердой волей и железными принципами. Нашла коса на камень!.. Кто-то из двоих должен одержать верх…

"Бешеные деньги" ФОТО: Пресс-фото