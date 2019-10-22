В Латвии существенно уменьшилось количество автоугонов

Согласно данным Государственной полиции, за девять месяцев этого года в Латвии зарегистрировано 383 угона автомобилей, тогда как в прошлом году - 595 угонов, в 2017 году - 635, а в 2015 году - 703.

В этом году чаще всего угоняли автомобили марки BMW - 71 угнанный автомобиль за девять месяцев, Volkswagen - 63, Audi - 62, Toyota - 43, Mercedes Benz - 21, Opel - 13 угнанных автомобилей.

"В первой половине этого года количество краж автомобилей по сравнению с предыдущим годом сократилось вдвое, но с августа мы видим, что происходит активизация угонщиков", - заявил начальник второго отдела управления уголовного расследования Главного управления криминальной полиции Марис Приедниекс. По его словам, находят примерно половину краденных машин.

Угонщики действуют в зависимости от спроса. "Например, был момент, когда в Латвии начали угонять BMW X1. Потом выяснилось, что в Литву с Запада было ввезено много машин этой марки, поврежденных в авариях. Некоторое время назад преступники переключились на автомобили Toyota, поскольку они были очень популярны, соответственно, был спрос и на рынке", - рассказал Приедниекс.

Дорогие автомобили, как правило, "экспортируются" поездами в страны Ближнего Востока, где они могут быть легализованы со всеми оригинальными номерными знаками, тогда как на Запад в основном везут дорогие резервные части.