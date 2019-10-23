Ср, 23.10.2019
Потому что в конце концов для такой маленькой страны как Латвия, у нас достаточно большое количество осужденных пожизненно. 70 - это большое число. Илона Спуре, генерал
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  • Мировые звезды, которых природа обделила "мужским достоинством": размер не впечатляет, но это не мешает...

Мировые звезды, которых природа обделила "мужским достоинством": размер не впечатляет, но это не мешает...
Пикантный ТОП

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ФОТО: SCANPIX

Не так давно мы опубликовали пикантный ТОП мировых звезд, которых природа одарила особенным "мужским достоинством", а сегодня предлагаем вам познакомиться со знаменитостями, к которым она оказалась не столь щедра - то, что у них "ниже пояса", по слухам, совершенно не впечатляет.

И что? Они талантливы и успешны, к тому же могут похастаться множеством любовных связей с самыми красивыми женщинами мира, большинство - отцы, а некоторые даже многодетные.

Это ли не еще одно доказательство того, что размер не имеет значения?..

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Брэд Питт

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