Мировые звезды, которых природа обделила "мужским достоинством": размер не впечатляет, но это не мешает...Пикантный ТОП
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Не так давно мы опубликовали пикантный ТОП мировых звезд, которых природа одарила особенным "мужским достоинством", а сегодня предлагаем вам познакомиться со знаменитостями, к которым она оказалась не столь щедра - то, что у них "ниже пояса", по слухам, совершенно не впечатляет.
И что? Они талантливы и успешны, к тому же могут похастаться множеством любовных связей с самыми красивыми женщинами мира, большинство - отцы, а некоторые даже многодетные.
Это ли не еще одно доказательство того, что размер не имеет значения?..