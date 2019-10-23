Мировые звезды, которых природа обделила "мужским достоинством": размер не впечатляет, но это не мешает...

Не так давно мы опубликовали пикантный ТОП мировых звезд, которых природа одарила особенным "мужским достоинством", а сегодня предлагаем вам познакомиться со знаменитостями, к которым она оказалась не столь щедра - то, что у них "ниже пояса", по слухам, совершенно не впечатляет.