Вт, 22.10.2019
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Латвийка попала в реанимацию после участия в акции "шесть по цене одного" в одном из баров Москвы

ФОТО: pixabay.com

Некая 18-летняя гражданка Латвии в Москве была доставлена в реанимацию после того, как в одном из баров российской столицы решила принять участие в акции "шесть по цене одного". Об этом сообщает агентство городских новостей "Москва" со ссылкой на источник в экстренных службах города.

Девушке стало плохо, она срочно была доставлена в одну из больниц Москвы. 

Как сообщается, в больнице был установлен диагноз: токсическое отравление алкоголем. 

"Пока допросить ее (девушку) не представляется возможным", - отметил агентству собеседник.

Полиция России рассматривает возможность возбуждения уголовного дела по факту случившегося.

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