Латвийка попала в реанимацию после участия в акции "шесть по цене одного" в одном из баров Москвы

Некая 18-летняя гражданка Латвии в Москве была доставлена в реанимацию после того, как в одном из баров российской столицы решила принять участие в акции "шесть по цене одного". Об этом сообщает агентство городских новостей "Москва" со ссылкой на источник в экстренных службах города.
Девушке стало плохо, она срочно была доставлена в одну из больниц Москвы.
Как сообщается, в больнице был установлен диагноз: токсическое отравление алкоголем.
"Пока допросить ее (девушку) не представляется возможным", - отметил агентству собеседник.
Полиция России рассматривает возможность возбуждения уголовного дела по факту случившегося.