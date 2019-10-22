Латвийка попала в реанимацию после участия в акции "шесть по цене одного" в одном из баров Москвы

Некая 18-летняя гражданка Латвии в Москве была доставлена в реанимацию после того, как в одном из баров российской столицы решила принять участие в акции "шесть по цене одного". Об этом сообщает агентство городских новостей "Москва" со ссылкой на источник в экстренных службах города.