Строительные работы в уникальном месте: Пабриксу сделали предупреждение

Хозяйство немецкой колонии номер 18 в усадьбе Иршу Кокнесского края, известное сейчас как крестьянское хозяйство "Номали", по оценке управления считается "важным объектом народного строительства с высокой ступенью аутентичности, особенно жилое здание".

Руководитель земгальского регионального отделения управления Эльвира Мантрова пояснила, что упомянутая постройка - единственный сохранившийся двор бывшей колонии немецких крестьян в Латвии, которая существовала с 1766 по 1939 годы и была уникальным явлением в масштабе Балтии.

Однако, во время исследования принадлежащей Пабриксу недвижимости 20 мая, было констатировано, что в ходе проведенных реновационных работ не были соблюдены все требования нормативных актов и не была согласована необходимая документация.

Пабрикс пояснил, что в 2017 году, получив разрешение на строительство с условиями по реализации строительства в природе, допустил, что выполнены все необходимые условия. Однако владелец пообещал исправиться и обязался незамедлительно подать для согласования в управление документацию по проекту и получить разрешение на строительство соответственно требованиям нормативных актов.

Мантрова пояснила, что управление соблюдает принцип "Сначала консультируй", так как государство - не репрессивный механизм контроля, а правовой гарант среды предпринимательской деятельности. Поэтому цель - обеспечить выполнение установленных правил, а не наказывать, и добиться диалога между предпринимателями и надзорными учреждениями.

"Таким образом, принятие решение само по себе связано с приведением в порядок конкретного объекта строительства, а не наказанием виновного", - пояснила Мантрова.