Поверенный США в Украине обвинил Трампа в давлении на Зеленского

Президент США Дональд Трамп требовал от президента Украины Владимира Зеленского заявить о начале расследования дела против компании Burisma, в правлении которого работает сын Джо Байдена Хантер Байден, и вероятного вмешательства Украины в выборы в США 2016 года в обмен на помощь в сфере безопасности. С таким заявлением во вторник в Палате представителей выступил временный поверенный США в Украине Уильям Тейлор, сообщает CNN.
Тейлор за закрытыми дверями рассказал в Палате представителей о том, что Трамп оказал давление на Украину для получения личной политической выгоды.
По словам Тейлора, Трамп хотел, чтобы Зеленский "публично заявил" о том, что происходит такое расследование случая коррупции.
Тейлор рассказал о своем телефонном разговоре с послом США в Евросоюзе Гордоном Сондландом в сентябре. Последний отметил, что Трамп хочет, чтобы Зеленский публично объявил о расследовании дела Burisma и вмешательство в выборы, и от этого зависит, будет ли предоставлена Украине военная помощь, и состоится ли встреча между президентами обеих стран.
"Во время этого телефонного звонка посол Сондленд сказал мне, что президент Трамп сказал ему, что он хочет, чтобы президент Зеленский заявил публично, что Украина будет расследовать дело Burisma и вероятное вмешательство Украины в выборы в США 2016 года", - заявил Тейлор.
В своих показаниях Уильям Тейлор рассказал, что бывший советник Трампа по национальной безопасности Джон Болтон выражал обеспокоенность в связи с телефонным разговором между американским лидером и Владимиром Зеленским.
Белый дом отреагировал на показания Тейлора, сообщив, что это часть "координированной кампании по клевете".
"Сегодня были только новые тройные слухи и избирательные утечки из политически мотивированных слушаний демократов за закрытыми дверями", - сообщила администрация Белого дома.
"Каждый день, пока продолжается эта ерунда, тратятся время и деньги налогоплательщиков".
Трамп признал, что 25 июля в телефонном разговоре с Зеленским попросил украинское руководство расследовать коррупцию, связанную с Байденом. Однако он отрицает утверждения демократов, что пытался оказать давление на Украину, связав эту просьбу с получением от США военной помощи.