Поверенный США в Украине обвинил Трампа в давлении на Зеленского

Тейлор за закрытыми дверями рассказал в Палате представителей о том, что Трамп оказал давление на Украину для получения личной политической выгоды.

По словам Тейлора, Трамп хотел, чтобы Зеленский "публично заявил" о том, что происходит такое расследование случая коррупции.

Тейлор рассказал о своем телефонном разговоре с послом США в Евросоюзе Гордоном Сондландом в сентябре. Последний отметил, что Трамп хочет, чтобы Зеленский публично объявил о расследовании дела Burisma и вмешательство в выборы, и от этого зависит, будет ли предоставлена Украине военная помощь, и состоится ли встреча между президентами обеих стран.

"Во время этого телефонного звонка посол Сондленд сказал мне, что президент Трамп сказал ему, что он хочет, чтобы президент Зеленский заявил публично, что Украина будет расследовать дело Burisma и вероятное вмешательство Украины в выборы в США 2016 года", - заявил Тейлор.

В своих показаниях Уильям Тейлор рассказал, что бывший советник Трампа по национальной безопасности Джон Болтон выражал обеспокоенность в связи с телефонным разговором между американским лидером и Владимиром Зеленским.

Белый дом отреагировал на показания Тейлора, сообщив, что это часть "координированной кампании по клевете".

"Сегодня были только новые тройные слухи и избирательные утечки из политически мотивированных слушаний демократов за закрытыми дверями", - сообщила администрация Белого дома.

"Каждый день, пока продолжается эта ерунда, тратятся время и деньги налогоплательщиков".