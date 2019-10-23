Видео: Звезда "Дома-2" увеличила грудь и похвасталась новыми формами

Бывшая участница популярного российского телепроекта "Дом-2" Ирина Пинчук, ставшая одной из немногих, кто покинул шоу ради любви за периметром, сообщила в своем Instagram, что прошла через операцию поувеличению груди.
24-летняя телезвезда опубликовала видео, на котором продемонстрировала результат работы пластического хирурга.
В начале записи видно, как девушка отходит от наркоза.
В этот момент ее держит за руку 27-летний возлюбленный Арай Чобанян, который отправился вместе с ней в одну из клиник Турции,
где, кстати, и сам решил усовершенствовать внешность, подкорректировав форму носа.
"Моя маленькая Памела Андерсон! Вы посмотрите, с какой она теперь большущей грудью..." - комментирует Арай кадры из клиники.
Поклонники Пинчук неоднозначно отреагировали на ее преображение.
Одни отметили, что у нее и до того были прекрасные формы, в то время как другие признали, что большая грудь ей очень идет.
Полностью отойдя от наркоза, Ирина рассказала подписчикам о своих ощущениях после операции.