Ср, 23.10.2019
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Видео: Звезда "Дома-2" увеличила грудь и похвасталась новыми формами

ФОТО: instagram.com/pinchuk_official

Бывшая участница популярного российского телепроекта "Дом-2" Ирина Пинчук, ставшая одной из немногих, кто покинул шоу ради любви за периметром, сообщила в своем Instagram, что прошла через операцию поувеличению груди.

24-летняя телезвезда опубликовала видео, на котором продемонстрировала результат работы пластического хирурга.

В начале записи видно, как девушка отходит от наркоза.

В этот момент ее держит за руку 27-летний возлюбленный Арай Чобанян, который отправился вместе с ней в одну из клиник Турции,

где, кстати, и сам решил усовершенствовать внешность, подкорректировав форму носа.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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"Моя маленькая Памела Андерсон! Вы посмотрите, с какой она теперь большущей грудью..." - комментирует Арай кадры из клиники.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Поклонники Пинчук неоднозначно отреагировали на ее преображение.

Одни отметили, что у нее и до того были прекрасные формы, в то время как другие признали, что большая грудь ей очень идет.

Полностью отойдя от наркоза, Ирина рассказала подписчикам о своих ощущениях после операции.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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