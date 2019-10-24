Рижская молодежь сняла документальный фильм о пожилых людях
Премьеру документального фильма "Живой" ("Dzīvs") о пожилых людях, снятого молодежью Риги в RSAC Mežciems и в RISEBA H2O 6, посетили герои фильма, создатели вместе со своими семьями и друзьями, представители прессы и зрители, кому интересна данная тема.
После просмотра состоялась дискуссия на темы, отображенные в фильме - наполненность жизни пожилых людей, одиночество, возможность общаться, интегрироваться в общество.
Герои документального фильма "Живой" - люди в возрасте от 73 до 93 лет с разными взглядами на жизнь - от полного пессимизма до радости от каждого прожитого дня.
В фильме также отображается взгляд на жизнь молодого поколения, который иногда совпадает со взглядами сениоров, а иногда диаметрально противоположен.
Создатели фильма со зрителямии обсудили возможности интегрировать пожилых людей в общество - прозвучали мысли о современном сотрудничестве с молодежью - наподобие создания фильма, более активнoго участия добровольцев из среды молодежи в работе с сениорами, что в Латвии на даннный момент не очень популярно, и т. д.
Создатели фильма - молодежь Риги 16-25 лет, фильм снят в рамках проекта "Цикл творческих мероприятий для сениоров Риги" при финансовой подддержке Департамента образования, культуры и спорта Рижской думы в рамках программы интеграции общества. Вел проект и курировал молодежь режиссер Станислав Токалов.
Цель проекта - интегрировать пожилых людей в общество, общаясь с молодежью, развитие социальных навыков молодежи и полезное времяпрепровождение.
Сейчас фильм отправился в социальные дома опеки, дневные центры, школы.
Школы приглашают присылать заявки на показ фильма "Живой" для учеников 5-12-х классов в помещениях школ.
Продолжительность - 40 минут. Мероприятие бесплатное. Заявки принимаются на эл. почту: taisamkino@gmail.com или по телефону 29101178.
Создатели благодарят высшую школу бизнеса, искусств и технологий RISEBA за поддержку в организации премьеры. Проект осуществляет NVO "Pūks un draugi".