Головокружительный коктейль в честь Хэллоуина

Поцелуй вампира

Ингредиенты (на 2 бокала): для коктейля - 50 мл виски или рома, 100 мл клюквенного или гранатового сока, 330 мл яблочного сидра, 1 ст. л. гренадина, щепотка корицы (по желанию), золотой пищевой порошок (по желанию); для украшения бокала - 100 г золотистого сахарного сиропа (можно использовать белый сироп), красный пищевой краситель.

Приготовление:

1. Приготовить "кровь" для украшения. Золотистый сироп вместе с красителем подогреть 2-3 минуты на среднем огне - смесь должна немного загустеть. Убрать с огня, немного остудить. Когда смесь станет тягучей, с помощью ложечки нанести капли "крови" вдоль всего края бокала.

При соприкосновении со стеклом смесь быстро застынет, образовав подтеки, напоминающие кровь.

2. Хорошенько перемешать в шейкере ром или виски с соком, корицей, золотым порошком и гренадином. Перелить содержимое в бокалы, дополнив сидром.