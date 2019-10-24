Чт, 24.10.2019
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Головокружительный коктейль в честь Хэллоуина
Поцелуй вампира

ФОТО: Виктория Кожемякина

Хочешь удивить своих гостей эффектным коктейлем в честь самого мистического праздника в году? AlkOutlet предлагает рецепт тематического коктейля в честь Хэллоуина - его ингредиенты и внешний вид вскружат голову вашим гостям.

Поцелуй вампира

Ингредиенты (на 2 бокала): для коктейля - 50 мл виски или рома, 100 мл клюквенного или гранатового сока, 330 мл яблочного сидра, 1 ст. л. гренадина, щепотка корицы (по желанию), золотой пищевой порошок (по желанию); для украшения бокала - 100 г золотистого сахарного сиропа (можно использовать белый сироп), красный пищевой краситель.

Приготовление:

1. Приготовить "кровь" для украшения. Золотистый сироп вместе с красителем подогреть 2-3 минуты на среднем огне - смесь должна немного загустеть. Убрать с огня, немного остудить. Когда смесь станет тягучей, с помощью ложечки нанести капли "крови" вдоль всего края бокала.

При соприкосновении со стеклом смесь быстро застынет, образовав подтеки, напоминающие кровь.

2. Хорошенько перемешать в шейкере ром или виски с соком, корицей, золотым порошком и гренадином. Перелить содержимое в бокалы, дополнив сидром.

ФОТО: Виктория Кожемякина

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