Путешествие в Испанию: День второй. Злачные места, музей, "рыбный рай" и деревья-великаны

Могли бы вы, случайно выбрать город на карте и отправиться туда? Мы продолжаем рассказывать, как совершить спонтанное и незапланированное путешествие в испанский город Аликанте без помощи туристического агентства.
После прогулок по ночному Аликанте мы невероятно устали. Утром было тяжело проснуться на завтрак. Кроме того, нам следовало выселяться, ведь в этом отеле мы оставались всего на одну ночь.
Со своими сумками и рюкзаками мы отправились на Центральный рынок (Mercado Central). Это огромное старинное здание с мозаикой и лепниной.
Рынок разделен на два этажа. На первом можно приобрести мясо и разнообразные мясные изделия. Есть несколько небольших кафешек, где можно попробовать местную кухню. Спускаясь этажом ниже, попадаете в "рыбный рай". Здесь широко представлены всевозможные обитатели Средиземного моря. Наверное, я не знаю столько названий рыбы и морских гадов, сколько здесь находятся на прилавках. Захотелось попробовать все!
Видео: Центральный рынок
Также на этом этаже находятся прилавки с фруктами и овощами. Из овощей выделяются, пожалуй, помидоры. Особой экзотики среди фруктов я не увидела. Оно и понятно, ведь Испания давно поставляет товары на экспорт!
Видео: Центральный рынок
На рыночной площади расположены несколько цветочных магазинов. Самое интересное, что там есть – это кактусы.
Покинув территорию рынка, мы направились в сторону пляжа.
Аликанте довольно зеленый город. Кроме пальм, вдоль дорог тянутся деревья с большими листьями. Я не знаток в ботанике, но, похоже – это грецкий орех. Но больше всего поражают великаны-фикусы. Эти старожилы улиц впиваются своими корнями в песчаную почву города.
Стоит отметить, что все улицы в центре, где мы ходили, вымощены гранитной плиткой. Асфальт – это только дорога для машин. Пешеходы ходят по гладкой поверхности с мозаикой, которая складывается в замысловатые узоры.
Видео: Улицы и музей
Этот прибрежный испанский городок очень светлый и яркий. Маленькие дома чередуются с высокими небоскребами. Гуляя по центру города, мы набрели на старейшее здание в Аликанте – Музей современного искусства. Он основан в 1976 году. Основная экспозиция – это изобразительное искусство XX века. Отдельно хочется отметить инсталляции в стиле оп-арта (прим. ред. - художественное течение второй половины XX века, использующее различные оптические иллюзии).
Видео: Улицы Аликанте
Аликанте чем-то напоминает нашу Юрмалу. Воздух морской и чистый. Когда выходишь на променад вдоль пляжа можно услышать речь людей на различных языках. Мы встретили семью из Одессы. Люди признались, что путешествуют компанией по нескольким испанским городам.
Вообще русская речь здесь не такая уж редкость.
В отеле есть огромный выбор русских каналов.
Отдельно стоит говорить об испанской кухне. Рыбу я все-таки поела. Я не стала рисковать и есть каракатицу и ежей (хотя, впереди еще три дня, и кто знает). В одном из ресторанов для гурманов (так говорит Google), я выбрала рыбное блюдо наугад. Мне принесли рыбу сибас с картошкой и соусом из помидоров, перца и авокадо. Это было очень вкусно. Огромный плюс, что в рыбе почти не было костей.
Но нам не хватало приключений! Будучи любителями тяжелой музыки, мы отправились на поиски "треша и угара". Мы нашли на карте два бара. Один – это рок-бар "Jendrix", где по выходным выступают музыкальные группы и метал-бар "Ruta 13". В последнем мы немного пообщались с барменом, который оказался владельцем заведения. Брутального вида мужчина с длинными волосами рассказал, что в Аликанте мало почитателей тяжелой музыки.
Тем не менее, подобные люди есть и у них иногда проходят концерты. К примеру, в следующем месяце состоится концерт трибьют-группы Metallica.
Кстати, мы зашли в небольшой музыкальный магазин. В нем была масса коробок с винилом. Хозяин магазинчика Жерардо Гарсия рассказал, что сам играет в трех музыкальных группах. Скоро отправится в тур по Европе, а потом в Калифорнию. Про нашу страну он никогда не слышал и конечно не знает, кто такие Skyforger. Он вообще пояснил, что в Испании фолк-метал и блэк-метал не имеют популярности. Вообще металлист металлиста в этом городе видит издалека. Людей в кожаных куртках и с татуировками тут видно сразу. Чаще всего такие персонажи – это байкеры.
Вечером гулять по центру города можно совершенно спокойно. Никаких подозрительных персонажей мы не встретили. Возникло ощущение, что с заходом солнца в Аликанте начала кипеть жизнь.
Но мы отправились спать, завтра рано вставать – мы отправимся на гору Санта-Барбара!
Галерея: Путешествие по Испании. День второй.
Галерея: Путешествие по Испании. День первый.