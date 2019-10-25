Путешествие в Испанию: День второй. Злачные места, музей, "рыбный рай" и деревья-великаны

После прогулок по ночному Аликанте мы невероятно устали. Утром было тяжело проснуться на завтрак. Кроме того, нам следовало выселяться, ведь в этом отеле мы оставались всего на одну ночь.

Со своими сумками и рюкзаками мы отправились на Центральный рынок (Mercado Central). Это огромное старинное здание с мозаикой и лепниной.

Рынок разделен на два этажа. На первом можно приобрести мясо и разнообразные мясные изделия. Есть несколько небольших кафешек, где можно попробовать местную кухню. Спускаясь этажом ниже, попадаете в "рыбный рай". Здесь широко представлены всевозможные обитатели Средиземного моря. Наверное, я не знаю столько названий рыбы и морских гадов, сколько здесь находятся на прилавках. Захотелось попробовать все!

Видео: Центральный рынок

Также на этом этаже находятся прилавки с фруктами и овощами. Из овощей выделяются, пожалуй, помидоры. Особой экзотики среди фруктов я не увидела. Оно и понятно, ведь Испания давно поставляет товары на экспорт!

Видео: Центральный рынок

На рыночной площади расположены несколько цветочных магазинов. Самое интересное, что там есть – это кактусы.

Покинув территорию рынка, мы направились в сторону пляжа.

Аликанте довольно зеленый город. Кроме пальм, вдоль дорог тянутся деревья с большими листьями. Я не знаток в ботанике, но, похоже – это грецкий орех. Но больше всего поражают великаны-фикусы. Эти старожилы улиц впиваются своими корнями в песчаную почву города.

ФОТО: Путешествие по Испании

Стоит отметить, что все улицы в центре, где мы ходили, вымощены гранитной плиткой. Асфальт – это только дорога для машин. Пешеходы ходят по гладкой поверхности с мозаикой, которая складывается в замысловатые узоры.

Видео: Улицы и музей

Этот прибрежный испанский городок очень светлый и яркий. Маленькие дома чередуются с высокими небоскребами. Гуляя по центру города, мы набрели на старейшее здание в Аликанте – Музей современного искусства. Он основан в 1976 году. Основная экспозиция – это изобразительное искусство XX века. Отдельно хочется отметить инсталляции в стиле оп-арта (прим. ред. - художественное течение второй половины XX века, использующее различные оптические иллюзии).

ФОТО: Раиса Смирнова

Видео: Улицы Аликанте

Аликанте чем-то напоминает нашу Юрмалу. Воздух морской и чистый. Когда выходишь на променад вдоль пляжа можно услышать речь людей на различных языках. Мы встретили семью из Одессы. Люди признались, что путешествуют компанией по нескольким испанским городам.

Вообще русская речь здесь не такая уж редкость.

В отеле есть огромный выбор русских каналов.