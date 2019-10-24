Чт, 24.10.2019
Потому что в конце концов для такой маленькой страны как Латвия, у нас достаточно большое количество осужденных пожизненно. 70 - это большое число. Илона Спуре, генерал

Новый клип Реввы за сутки собрал более миллиона просмотров
Видео

ФОТО: скриншот видео

Новый клип популярного российского шоумена, юмориста и певца Александра Реввы, выступающего под псевдонимом Артур Пирожков, за сутки после премьеры на YouTube собрал более миллиона просмотров.

В клипе "Она решила сдаться" авторы переосмыслили историю Алладина и принцессы Жасмин. Алладина играет сам Ревва, Джина - его коллега Михаил Галустян, а Жасмин - звезда шоу "Холостяк" Наталья Горожанова.

"Она решила сдаться" - это продолжение истории любви из клипа "Зацепила".

В прошлый раз красавица-золушка "до порога довела, а любви не дала" . В этот раз - она решила сдаться и ответить - ДА!!!"

- так пранонсировали этот клип его создатели

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