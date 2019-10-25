В Риге впервые пройдёт турнир комиков под патронажем Comedy Club

В мероприятии могут принять участие стендап-комики, дуэты, трио, музыкальные коллективы и артисты оригинального жанра. Единственное условие - выступление должно быть юмористическим.

Самые удачные выступления будут не только награждены членами жюри, но и отправлены на оценку редакторам Comedy Club Production. У юмористов будет шанс напрямую поработать с авторами крупнейшего комедийного проекта СНГ, улучшив свой материал, а особо отличившиеся даже получат шанс попасть на кастинг и в телеверсию Comedy Club.

Выбирать победителей будет самое честное жюри в виде зрительного зала.

Проект предельно демократичен - принять участие может любой желающий. Для этого нужно связаться с представителями Riga Stand Up на Facebook, а также заранее выслать запись своего выступления (5 минут) для редакторов. Стоит лишь помнить о том, что участие возможно только на русском языке и присутствует возрастное ограничение 16+.