Пт, 25.10.2019
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Кто это? Поклонники опять не узнают похудевшую Ирину Дубцову

ФОТО: скриншот instagram.com/dubtsova_official

За последний год российской исполнительнице Ирине Дубцовой удалось так постройнеть, что ее перестали узнавать даже самые преданные фанаты. Многие отмечают, что она даже помолодела.

Ирина Дубцова постоянно борется с лишним весом. По ее собственному признанию, она всегда была склонна к полноте, а с рождением детей положение дел усугубилось: теперь певице требуется гораздо больше времени и усилий, чтобы избавиться от нежелательных килограммов.

Однако благодаря правильному питанию и постоянным занятиям спортом Дубцовой вновь удалось вернуть подтянутую форму, что доказывает ее недавний снимок в Instagram.

"Вот это ноги", "Какая стройняшечка", "Ирина, выглядите отлично",  !Красота!"- пишут восхищенные подписчики.

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