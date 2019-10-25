Кто это? Поклонники опять не узнают похудевшую Ирину Дубцову

Ирина Дубцова постоянно борется с лишним весом. По ее собственному признанию, она всегда была склонна к полноте, а с рождением детей положение дел усугубилось: теперь певице требуется гораздо больше времени и усилий, чтобы избавиться от нежелательных килограммов.