Кто это? Поклонники опять не узнают похудевшую Ирину Дубцову

За последний год российской исполнительнице Ирине Дубцовой удалось так постройнеть, что ее перестали узнавать даже самые преданные фанаты. Многие отмечают, что она даже помолодела.
Ирина Дубцова постоянно борется с лишним весом. По ее собственному признанию, она всегда была склонна к полноте, а с рождением детей положение дел усугубилось: теперь певице требуется гораздо больше времени и усилий, чтобы избавиться от нежелательных килограммов.
Однако благодаря правильному питанию и постоянным занятиям спортом Дубцовой вновь удалось вернуть подтянутую форму, что доказывает ее недавний снимок в Instagram.
"Вот это ноги", "Какая стройняшечка", "Ирина, выглядите отлично", !Красота!"- пишут восхищенные подписчики.