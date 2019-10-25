Фьюжн украинской сопилки с латиноамериканскими битами: Каменских выпустила эпатажный клип

Новый трек Каменских исполняет на испанском под традиционные украинские мотивы. Неоднозначную реакцию поклонников вызвал видеоряд к песне.

Сама исполнительница откровенно демонстрирует в клипе грудь и ягодицы, принимает сексуальные позы и выполняет эротические движения. Кроме того, на видео с ней появляется темнокожий мужчина с хоботом слона, танцор в леопардовом комбинезоне и другие эпатажные персонажи.

"Моя горячая премьера Elefante... Надеюсь, я подарю вам настоящий латиноамериканский карнавал, ведь

особенную атмосферу праздника в этом треке создает смелый фьюжн мелодичной украинской сопилки с латиноамериканскими битами!

Погрузитесь в атмосферу магических персонажей и ярких красок", - написала Настя на своей странице в Instagram.

Ролик собрал уже 10 тысяч лайков, но при этом и 3 тысячи дизлайков. Многие отметили, что клип вызвал у них неоднозначные эмоции и оставил смешанные чувства.