Фьюжн украинской сопилки с латиноамериканскими битами: Каменских выпустила эпатажный клип
Популярная украинская певица Настя Каменских, выступающая под творческим псевдонимом NK, представила новый клип на композицию под названием Elefante. Ролик, появившийся на официальном YouTube-канале исполнительницы, вызвал бурное обсуждение в соцсетях.
Новый трек Каменских исполняет на испанском под традиционные украинские мотивы. Неоднозначную реакцию поклонников вызвал видеоряд к песне.
Сама исполнительница откровенно демонстрирует в клипе грудь и ягодицы, принимает сексуальные позы и выполняет эротические движения. Кроме того, на видео с ней появляется темнокожий мужчина с хоботом слона, танцор в леопардовом комбинезоне и другие эпатажные персонажи.
"Моя горячая премьера Elefante... Надеюсь, я подарю вам настоящий латиноамериканский карнавал, ведь
особенную атмосферу праздника в этом треке создает смелый фьюжн мелодичной украинской сопилки с латиноамериканскими битами!
Погрузитесь в атмосферу магических персонажей и ярких красок", - написала Настя на своей странице в Instagram.
Ролик собрал уже 10 тысяч лайков, но при этом и 3 тысячи дизлайков. Многие отметили, что клип вызвал у них неоднозначные эмоции и оставил смешанные чувства.
А вы что скажете?