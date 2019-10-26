Cinemania: Доска позора от Минкульта России, крутой фестиваль Riga IFF и громкий сериал HBO "Хранители"
В очередном выпуске программы Cinemania на радио SWH+ слушайте новости и обзоры кино, а так же анонсы интересных проектов!
В этом выпуске:
- Российский Минкульт опубликовал Доску позора, на которой каждый желающий может увидеть название фильмов, получивших финансовую поддержку от государства, но не вернувших полученные средства.
- Пытаемся разобраться с тонкостями государственных дотаций, выясняем, какой фильм не окупился сильнее остальных.
- Также Стас Токалов рассказывает о программе фестиваля документального кино Riga IFF, в рамках которого можно увидеть резонансные ленты самой разной тематики.
- Громкий сериал от HBO "Хранители" предстает перед зрителем как супергеройская антиутопия, действия которой происходят в мире, где нет интернета, вместо мобильных телефонов используют пейджеры, а с неба выпадают осадки в виде моллюсков.
- Потрясённый Никита Матвеев рассказывает, как смотреть новый сериал и о том, какие факты надо знать, чтобы ориентироваться во вселенной комиксов Алана Мура.
- Наталья Олесик вместе с соведущими проходит радио тест "Какой вы супергерой". Вы можете пройти его вместе с нами, но помните — ваша главная суперсила - это вы сами!
Аудио:
Cinemania
Слушайте Cinemania на радио SWH+ по четвергам в 19.00!