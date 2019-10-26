Сб, 26.10.2019
Друг мне сказал, что Управление мест лишения свободы в Гривскую тюрьму набирает надзирателей. График - сутки через трое. Это мечта студента! Анатолий Чапкевич, главный инспектор отдела ресоциализации Даугавгривской тюрьмы
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  • Cinemania: Доска позора от Минкульта России, крутой фестиваль Riga IFF и громкий сериал HBO "Хранители"

Cinemania: Доска позора от Минкульта России, крутой фестиваль Riga IFF и громкий сериал HBO "Хранители"
Подкаст SWH+

Релиз громкого сериала от HBO "Хранители"

ФОТО: Mark Hill / AP

В очередном выпуске программы Cinemania на радио SWH+ слушайте новости и обзоры кино, а так же анонсы интересных проектов!

В этом выпуске:

  • Российский Минкульт опубликовал Доску позора, на которой каждый желающий может увидеть название фильмов, получивших финансовую поддержку от государства, но не вернувших полученные средства.
  • Пытаемся разобраться с тонкостями государственных дотаций, выясняем, какой фильм не окупился сильнее остальных.
  • Также Стас Токалов рассказывает о программе фестиваля документального кино Riga IFF, в рамках которого можно увидеть резонансные ленты самой разной тематики.
  • Громкий сериал от HBO "Хранители" предстает перед зрителем как супергеройская антиутопия, действия которой происходят в мире, где нет интернета, вместо мобильных телефонов используют пейджеры, а с неба выпадают осадки в виде моллюсков.
  • Потрясённый Никита Матвеев рассказывает, как смотреть новый сериал и о том, какие факты надо знать, чтобы ориентироваться во вселенной комиксов Алана Мура.
  • Наталья Олесик вместе с соведущими проходит радио тест "Какой вы супергерой". Вы можете пройти его вместе с нами, но помните — ваша главная суперсила - это вы сами!

Аудио:  

Cinemania

Слушайте Cinemania на радио SWH+ по четвергам в 19.00!

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