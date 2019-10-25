Полина Гагарина отменила концерт из-за болезни

32-летняя Полина Гагарина привыкла работать практически без выходных - ее гастрольный график расписан на месяцы вперед. Еще вчера артистка пожаловалась подписчикам на то, что плохо себя чувствует, а сегодня и вовсе сообщила, что из-за температуры и слабости ей пришлось отложить до декабря поездку в Екатеринбург, где должен был состояться ее очередной концерт.

"Мое сегодняшнее выступление в Екатеринбурге перенесено на 6 декабря. Оно состоится на той же площадке (...) Все купленные ранее билеты будут действительны на новую дату.

Я приношу свои извинения всем, кто планировал прийти на концерт. В связи с моим самочувствием мы вынуждены его отложить, но мы обязательно встретимся ближе к Новому году. Спасибо за поддержку и понимание", - написала Гагарина в Instagram.

По словам Полины, в последнее время она стала слишком часто болеть. Возможно, это связано с тем, что она практически не отдыхает. Так, недавно Гагарина призналась, что у нее не хватает времени даже на то, чтобы побыть с семьей.

"Сегодня мой единственный выходной перед забегом без перерыва до ноября. В этот день я с семьей и в пижаме. Я так по ним соскучилась.