Игорь Крутой о боксе, Instagram, работе в ресторане и глухоте с детства
Гостями очередного выпуска шоу Регины Тодоренко "Пятница с Региной" стали прослаленная российская фигуристка Татьяна Навка и композитор, пианист, певец и продюсер Игорь Крутой.
В ходе беседы в теплой обстановке Игорь Крутой рассказал, что уже год занимается боксом.
"Вдруг захотелось - я просто не чувствую себя на тот возраст, который у меня в паспорте, и продолжаю делать какие-то вещи, которые ему не соответствуют", - признался Игорь Яковлевич, добавив, что сам себя ощущает на 40 лет.
Далее разговор защел о соцсетях, активным пользователем которых он с недавних пор является.
"Во-первых, я не хотел себя чувствовать изгоем - в семье все в Instagram. Отнекивался-отнекивался, ну а потом, когда уже взялся, то за два месяца "набил" 335 тысяч,
- признался Крутой. Теперь, по его словам, он ежедневно делится с подписчиками в Сети фото и видео и считает, что "это необходимость, это площадка, где можно прорекламироать свои шоу, какие-то новые песни, все, что происходит и что можно вынести на всеобщий суд".
"А бывало такое, что приходилось работать в ресторанах?" - обратилась с вопросом к своему собеседнику Тодоренко. На что он ответил: "Я очень много работал в ресторанах.
Пока учился в музыкальном училище, в музыкально-педагогическом институте, мы работали в ресторане с Сашей Серовым. Он ирал на саксофоне, на флейте.
Да, это было в Николаеве, в портовом городе, там у нас и стрельба бывала".
Далее в ходе программы ведущая коснулась публикаций в желтой прессе и решила узнать, что называется, из первых уст, правда это или нет.
"Русский Бетховен - композитор Игорь Крутой - рассказал о своей глухоте", - пишут СМИ. Это правда?" - спросила Регина.
"Я на левое ухо глухой, да. У меня там ноль. В отличие от музыкантов я не воспринимаю стерео - только моно. Бабушка у меня это обнаружила в два годика.
Мне сложно микшировать, например, музыку. Вот если вы слышите разброс по колонкам - здесь скрипки, здесь барабаны, здесь гитара, - то я должен направлять все ремя правое ухо, чтобы найти себе свой баланс".