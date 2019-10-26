Игорь Крутой о боксе, Instagram, работе в ресторане и глухоте с детства

В ходе беседы в теплой обстановке Игорь Крутой рассказал, что уже год занимается боксом.

"Вдруг захотелось - я просто не чувствую себя на тот возраст, который у меня в паспорте, и продолжаю делать какие-то вещи, которые ему не соответствуют", - признался Игорь Яковлевич, добавив, что сам себя ощущает на 40 лет.

Далее разговор защел о соцсетях, активным пользователем которых он с недавних пор является.

"Во-первых, я не хотел себя чувствовать изгоем - в семье все в Instagram. Отнекивался-отнекивался, ну а потом, когда уже взялся, то за два месяца "набил" 335 тысяч,

- признался Крутой. Теперь, по его словам, он ежедневно делится с подписчиками в Сети фото и видео и считает, что "это необходимость, это площадка, где можно прорекламироать свои шоу, какие-то новые песни, все, что происходит и что можно вынести на всеобщий суд".

"А бывало такое, что приходилось работать в ресторанах?" - обратилась с вопросом к своему собеседнику Тодоренко. На что он ответил: "Я очень много работал в ресторанах.

Пока учился в музыкальном училище, в музыкально-педагогическом институте, мы работали в ресторане с Сашей Серовым. Он ирал на саксофоне, на флейте.

Да, это было в Николаеве, в портовом городе, там у нас и стрельба бывала".

Далее в ходе программы ведущая коснулась публикаций в желтой прессе и решила узнать, что называется, из первых уст, правда это или нет.

"Русский Бетховен - композитор Игорь Крутой - рассказал о своей глухоте", - пишут СМИ. Это правда?" - спросила Регина.

"Я на левое ухо глухой, да. У меня там ноль. В отличие от музыкантов я не воспринимаю стерео - только моно. Бабушка у меня это обнаружила в два годика.