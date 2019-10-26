"Сатанизм и валютная проституция": эксперты сочли творчество Егора Крида опасным

Согласно мнению экспертов современный рэп - это атрибут моды. Это некая индустрия для зарабатывания денег. Егор Крид олицетворяет "коммерческую версию российского хип-хопа, нацеленную на гламурную жизнь по западным образцам американской шоу-звезды".

Согласно докладу Роскомнадзора, "Егор Крид - яркий представитель агрессивной антироссийской субкультуры рэперов, несущей антиценности сатанизма через музыку российской молодёжи".

Крид в своих песнях цинично пренебрегает моралью и культурными нормами россиян. "За увлечением нецензурщиной и грубым сленгом следует выбор жизненных идеалов и образцов для подражания. Опросы показывают, что именно среди любителей уголовного жаргона и матерных выражений больше всего в почёте такие "специальности", как киллер, валютная проститутка, вор в законе, чей жизненный лозунг: "Для добывания денег все способы хороши"", - считают эксперты.

Егор Крид не только желает эпатировать публику, он явно вербально выступает против русского языка.

"Он насмехается над гламурной и богатой жизнью, хотя свою причастность к ней не считает позором, напротив, гордится этим. Следовательно, самоутверждение Егора Крида основано не на музыкальном таланте, а на целенаправленном манипулятивном воздействии на сознание зрителей", - говорится в докладе.

Кроме того, артист поддерживает антисоциальную деятельность. Содержание его песен "носит растлевающий характер для несовершеннолетних и асоциальный характер для всего российского общества". В своих песнях Крид делает упор на негатив.

Эксперты полагают, что это провоцирует социально опасную деятельность (беспорядочные половые отношения, аморальное поведение, распитие алкоголя, курение, и др.).

"Подобные технологии являются информационно-психологическим оружием, направленным на подрыв государственных устоев, общественного и экономического развития, демографического роста", - указано в документе.

Эксперты оценили и внешность Крида. Они считают, что образ певца, изображенный на афише, оказывает максимальное воздействие на детей и подростков.

"Глаза, губы, надпись "выбрать билет" и видимое слово татуировки на груди артиста на английском языке "SAY" (в переводе с английского языка "ГОВОРИ") составляют якорь нейролингвистического программирования", - пишут они.

Егор Крид манипулирует детьми и подростками, чтобы привлечь больше зрителей на свой концерт.

Досталось псевдониму Крида:

"... Слово "Крид" ассоциируется с древнерусским словом КРИВДА, которое является синонимом лжи, антонимом правды и истины. На афише слово КРИД расположено на уровне губ исполнителя, что усиливает его информативную подачу. Также псевдоним Крид может вызывать у современной молодёжи ассоциации с одноимённой компьютерной игрой Assassin's Creed (с англ. - "Кредо ассасина") - кредо убийцы"".