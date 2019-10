"Голос-8": аллергия теперь у Гагариной, "мужская истерика" и "жесткая девушка"

Первой в этот вечер на сцену вышла 32-летняя Ирина Чувакова, которая родилась на Урале, а сейчас живет в Москве. Она исполнила песню We Will Rock You группы Queen. Причем исполнила так, что буквально на первых секундах к ней повернулись сразу три наставника - Константин Меладзе, Полина Гагарина и Сергей Шнуров, а затеи и Валерий Сюткин нажал на кнопку.