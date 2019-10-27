"Голос-8": аллергия теперь у Гагариной, "мужская истерика" и "жесткая девушка"

В пятницу, 25 ноября, прошли очередные "слепые прослушивания" на проекте "Голос". Наставниками в этом сезоне выступают Полина Гагарина, Валерий Сюткин, Константин Меладзе и Сергей Шнуров. Русский TVNET предлагает краткий обзор самых ярких моментов программы.
Первой в этот вечер на сцену вышла 32-летняя Ирина Чувакова, которая родилась на Урале, а сейчас живет в Москве. Она исполнила песню We Will Rock You группы Queen. Причем исполнила так, что буквально на первых секундах к ней повернулись сразу три наставника - Константин Меладзе, Полина Гагарина и Сергей Шнуров, а затеи и Валерий Сюткин нажал на кнопку.
Гагарина аплодировала стоя. А затем
наставники приложили все усилия, чтобы заполучить в свою команду столь яркую исполнителиницу, но она отдала предпочтение Шнурову, который был лаконичнее всех.
"Мне очень понравилось. Очень круто. Мы совпадаем темпераментами, поэтому выбор очевиден", - отметил лидер группировки "Ленинград".
Вторым участником "слепых прослушиваний" стал 23-летний Эдуард Дзюба из Ставрополья с песней Муслима Магомаева "Твои следы" на стихи Евгения Евтушенко, положенные на музыку Арно Бабаджаняна.
Мощный голос, но никто не повернулся.
"Если бы кнопка означала "нравится" или "не нравится, я бы нажала ее тысячу раз. Мне очень понравилось! У вас потрясающий голос, тембр... Я не знаю, что такому голсу предложить", - призналась Гагарина.
"Такое ощущение, что вас где-то в 70-м году заморозили, а в этом году разбудили, и вы проспали кучу эпох. Вы же молодой парень, которому соответствует совершенно другая музыка,
а получается какая-то нестыковочка и неорганика. Поэтому выглядит все это достаточно странно и как-то нафталиново", - высказал свое мнение Константин Меладзе.
32-летний Даниил Королев из Москвы, который, по его признанию, уже в 19 стал папой, позже расстался с женой, на полгода уехал в Индию, что сильно его изменило, исполнил народную песню "Когда молод был" в своей интерпретации с тувинским горловым пением.
Первым повернулся Меладзе, а затем Гагарина и Шнуров.
"Вы доставили такую огромную и совершенно неожиданную радость своим пением, показав, что этническая музыка может быть абсолютно современной, и ее можно исполнять не в кокошнике.
Я бы очень хотел видеть вас в своей команде", - признался Константин. И слова других наставников уже не имели значения. Даниил сделал свой вбор в пользу того, кто первым к нему повернулся.
Милана Рахманова (28 лет) из Сургута с песней Бритни Спирс Toxic впечатлила своими вокальными данными всех наставников.
"Милана, я вас ждала. Я ради вас сюда пришла. Идите ко мне. Вот что я называю "энергия". В чистом виде!" - первой оценила выступление Гагарина.
Другие наставники принялись по-своему заманивать Милану к себе, но эксцентричная исполнительница выбрала Шнурова.
Следом на сцену вышла 52-летняя Наталья Светлова из Южного Урала, которая под гитару исполнила душевную композицию на стихи Марины Цветаевой "Мне нравится, что вы больны не мной".
"Красиво", - сказала Полина, однако никто так и не нажал на кнопку.
Просто потому, что все наставники сочли исполнение Натальи настолько целостным, теплым и профессиональным, что не увидели "перспективы в проекте" для нее.
"Вам и без нас хорошо будет", - резюмировал Константин Меладзе.
36-летний музыкант из Тулы Максим Ларичев 8 лет подавал заявку на участие в шоу "Голос", и вот наконец его пригласили.
Максим выбрал заводную песню S.O.B. группы Nathaniel Rateliff & the Night Sweats. Первым к нему повернулся Сюткин, а затем и Гагарина.
"Идите ко мне, и будет энергично", - обратился к исполнителю Валерий. "Идите ко мне, и будет симпатично", - парировала Полина. И он предпочел "симпатично".
31-летний Владимир Коновалов из Забайкалья спел "Туманы" Макса Барских. На кнопку нажал только Валерий Сюткин.
"Женские истерики я еще как-то выдерживаю - привык работать в женских коллективах. Но мужские истерики мне не нравятся. Мне не понравилось ваше пение.
Я не понимаю, зачем вы в каких-то местах кричали, в каких-то - бились в конвульсиях... Текст этого не подразумевает. Я в принципе это не считаю пением", - жестко высказался Меладзе.
Киевлянка Рената Штифель (26) с композицией "Рiдна мати моя" покорила своим голосом всех наставников проекта. От эмоций у девушки перехватило дыхание.
"Искренне говорю, я ждал именно этого голоса. Если вы не пойдете ко мне в команду, вы просто разобьете мне сердце", - обратился к Ренате Константин Меладзе.
И она не устояла.
Вышедший следом 31-летний дирижер и вокалист из Энгельса Александр Новичков не впечатлил наставников исполнением всем известной This Love группы Maroon 5.
Гагарина объяснила, почему не повернулась: "У меня аллергия на такое. Я очень люблю Maroon 5, но эту песню пели такое количество раз, и
практичеки никому не удавалось это сделать по-настоящему круто... Все было очень тяжело. Она легкая, прыгучая такая, а у вас было очень вокально как-то".
Согласился с Полиной и Константин, добавив при этом, что парень "очень фактурный, симпатичный и сценичный".
39-летняя Лиана Майстер из Москвы выросла в семье клоунов, долгие годы была блондинкой с длинными волосами, но вдруг решила, что хочет что-то поменять. По ее словам, она немного "жесткая девушка", и новая стрижка ей как-то помогает.
Эффектная теперь уже брюнетка исполнила песню сестер Бэрри Ich hob dich zifeel lieb (в переводе с идиш - "Я просто так сильно тебя любил").
На кнопку нажал Валерий Сюткин.
"Почему-то, когда вы начали петь, мне моя бабушка-одесситка... "из другого измерения" улыбнулась. Я почувствовал. И вы мне что-то напомнили, что-то тронули",
- так он объяснил свое решение.
Далее в исполнении 42-летнего уроженца Пензы Валентина Лакодина прозвучала заводная Mambo Italiano. Однако никого из наставников она не завела настолько, чтобы они повернулись.
"Эту песню надо легче петь, игривее... Она должна искриться, как шампанское", - отметил Меладзе.
"А мне понравилось", - признался Шнуров, напомнив коллегам, как нелегко петь и одновременно играть на контрабасе, что виртуозно продемонстрировал участник.
Заключительным на "слепых прослушиваниях" этого вечера стало выступление очаровательной 17-летней Эмили Купер. Девушка родилась в Израиле, в Ашдоде,
сейчас семья, в которой четверо детей, живет в Москве. Эмили - самая старшая, а ее сестра Тали участвовала в детском "Голосе".
"Как в таком хрупком теле может уживаться такой фантастический голос?!" - восхитилась Полина Гагарина, в команде которой теперь Эмили.