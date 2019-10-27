"Голос-8": аллергия теперь у Гагариной, "мужская истерика" и "жесткая девушка"

Первой в этот вечер на сцену вышла 32-летняя Ирина Чувакова, которая родилась на Урале, а сейчас живет в Москве. Она исполнила песню We Will Rock You группы Queen. Причем исполнила так, что буквально на первых секундах к ней повернулись сразу три наставника - Константин Меладзе, Полина Гагарина и Сергей Шнуров, а затеи и Валерий Сюткин нажал на кнопку.

Гагарина аплодировала стоя. А затем

наставники приложили все усилия, чтобы заполучить в свою команду столь яркую исполнителиницу, но она отдала предпочтение Шнурову, который был лаконичнее всех.

"Мне очень понравилось. Очень круто. Мы совпадаем темпераментами, поэтому выбор очевиден", - отметил лидер группировки "Ленинград".

Вторым участником "слепых прослушиваний" стал 23-летний Эдуард Дзюба из Ставрополья с песней Муслима Магомаева "Твои следы" на стихи Евгения Евтушенко, положенные на музыку Арно Бабаджаняна.

Мощный голос, но никто не повернулся.

"Если бы кнопка означала "нравится" или "не нравится, я бы нажала ее тысячу раз. Мне очень понравилось! У вас потрясающий голос, тембр... Я не знаю, что такому голсу предложить", - призналась Гагарина.

"Такое ощущение, что вас где-то в 70-м году заморозили, а в этом году разбудили, и вы проспали кучу эпох. Вы же молодой парень, которому соответствует совершенно другая музыка,

а получается какая-то нестыковочка и неорганика. Поэтому выглядит все это достаточно странно и как-то нафталиново", - высказал свое мнение Константин Меладзе.

32-летний Даниил Королев из Москвы, который, по его признанию, уже в 19 стал папой, позже расстался с женой, на полгода уехал в Индию, что сильно его изменило, исполнил народную песню "Когда молод был" в своей интерпретации с тувинским горловым пением.

Первым повернулся Меладзе, а затем Гагарина и Шнуров.

"Вы доставили такую огромную и совершенно неожиданную радость своим пением, показав, что этническая музыка может быть абсолютно современной, и ее можно исполнять не в кокошнике.

Я бы очень хотел видеть вас в своей команде", - признался Константин. И слова других наставников уже не имели значения. Даниил сделал свой вбор в пользу того, кто первым к нему повернулся.

Милана Рахманова (28 лет) из Сургута с песней Бритни Спирс Toxic впечатлила своими вокальными данными всех наставников.

"Милана, я вас ждала. Я ради вас сюда пришла. Идите ко мне. Вот что я называю "энергия". В чистом виде!" - первой оценила выступление Гагарина.

Другие наставники принялись по-своему заманивать Милану к себе, но эксцентричная исполнительница выбрала Шнурова.

Следом на сцену вышла 52-летняя Наталья Светлова из Южного Урала, которая под гитару исполнила душевную композицию на стихи Марины Цветаевой "Мне нравится, что вы больны не мной".