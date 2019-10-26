Полиция ожидала обнаружить оружие, но никак не боеприпасы: подробности ЧП в Иманте

Полиция проводила санкционированный обыск в одной из квартир дома. Несмотря на то, что были обоснованные подозрения в том, что в жилье будет огнестрельное оружие, полицейские никак не ожидали, что придется вызывать сапера из-за обнаруженной там мины времен войны.

Как сообщает Degpunktā, во двор дома на проспекте Курземес 100 в пятницу во второй половине дня прибыли семь полицейских машин, а также по два экипажа пожарных и "Скорой помощи", так как в одной из квартир во время обыска была обнаружена мина.

Как выяснилось, мужчина заслужил визит полиции, так как на протяжении всего лета стрелял налево, направо. Он целился в птиц, кошек, окна соседей и так далее. Последние пули в четверг пролетели через стекло в подъезде и застряли в стене противоположного дома, сообщает передача.

О самом виновнике соседи слышали совсем нелицеприятные вещи, якобы в последнее время он совсем сбился с пути и, похоже, безвозвратно.

Что инкриминируется мужчине, пока не сообщается.

Отметим, боеприпасы, обнаруженные на месте происшествия, оказались не взрывоопасными, что позволило жителям вернуться в свои квартиры.