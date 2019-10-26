LTV7: Организатор выставки "Люди Майдана" задержан за незаконный оборот детской порнографии

В Латвии за незаконный оборот детской порнографии ему грозит наказание от трех до 12 лет тюрьмы. В настоящий момент Сергей Алексеев отпущен под надзор полиции. Об этом сообщает Русское вещание LTV7.

Но, как выяснило "Личное дело", Сергей Алексеев — фигурирует еще в одном уголовном деле. Это похищение человека.

В начале октября пропала предприниматель из Беларуси, которая живет в Латвии — Ирина Минвалеева. Сергей Алексеев проходит как свидетель.

По данным Госполиции 3 октября 2019 года в 16:10 гражданка Беларуси, предприниматель Ирина Минвалеева, вышла из жилого комплекса Sun Republic в Саулкрасты в сопровождении мужчины, предположительно покупателя, и с тех пор ее больше никто не видел. С момента ее пропажи прошло больше 20 дней. Требований о выкупе никто не предъявлял.

Как рассказал "Личному делу" управляющий комплексом Sun Republiс Виталий Дрозд у Ирины Минвалеевой этим летом периодически возникали конфликты с мужчиной, который беспокоил жителей комплекса.

Как выяснилось, это был тот самый Сергей Алексеев, политический беженец из России.

Программа "Личное дело" не раз снимала сюжеты про Сергея Алексеева. Один из последних - об угрозах в отношении российского адвоката, живущего в Латвии Алексея Киреева. Но уголовное дело в отношении Алексеева было прекращено. В полиции не сочли его угрозы серьезными.

После пропажи Ирины Минвалеевой полиция присмотрелась к Алексееву более пристально, впрочем задерживать его сразу не стали. Сам Сергей Алексеев отказался разговаривать об этом деле.

Программа "Личное дело" отправилась в комплекс Sun Republiс, здесь благодаря показаниям свидетелей, которые пожелали остаться анонимными, нам удалось установить, что человек, который на видео покидает комплекс вместе с Ириной Минвалеевой – боец расформированного украинского батальона "Торнадо" Сергей Батяшов.

Также, по информации "Личного дела", Сергей Батяшов и еще двое украинских военных приезжали в гости к Сергею Алексееву и покинули Латвию 5 октября, вылетев самолетом в Киев. Сам Алексеев написал об этом у себя на страничке в социальной сети Facebook.

Впрочем, по информации "Личного дела" Сергей Батяшов не только ранее бывал в Латвии, но и был знаком с Ириной Минвалеевой.

В Госполиции нам сообщили, что в расследовании похищения Ирины Минвалеевой участвует их международный отдел, который сотрудничает с правоохранительными органами Украины и России.

В полиции не отвергают других версий, не связанных с Алексеевым и Батяшовым, поскольку Ирина Минвалеева является владелицей четырех латвийских компаний и ее исчезновение могло быть связано с проблемами в бизнесе.

Расследование обстоятельств пропажи Ирины Минвалеевой продолжается.