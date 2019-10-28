Вышел фильм о братьях Жагарсах. В него попали беседы с Андрейсом незадолго до его смерти

16 октября в концертном зале Cēsis и 18 октября на LTV1 прошла премьера документально фильма "Жагарсы".

Автор сценария, журналист LTV Генриета Верхаустинска, и режиссер фильма Зита Каминска сдержали слово - фильм в память об Андрейсе Жагарсе был снят и выпущен.

Центральное внимание в нем - взаимная любовь и созвучие двух катастрофически разных личностей. Несмотря на разные судьбы, интересы и опыт, с раннего детства жизнь братьев всегда переплеталась.

"Я был таким пухлым, ел все. А Юрис - нет, он был избирателен в еде. А потом мама меня выгоняла на каток, чтобы я худел", - сидя в гостях у мамы, честно рассказывает Андрейс.

Андрейс родился в Сибири, когда семья была на выселках, Юрис - в Цесисе. Оба изучали актерское мастерство и оба в определенный момент своей жизни попали в театр Дайлес. В суровые 90-е братья стали предпринимателями - Андрейс занялся ресторанным бизнесом (и по сей день рижан и гостей столицы радует легендарный Osiris), в свою очередь Юрис превратил в бизнес свою страсть - лыжи.

"На самом деле Андрейс больший сноб. Я нет", - отмечает в фильме Юрис, добавляя, что у брата идеальный вкус, 80% из его гардероба так или иначе покупал для него именно Андрейс.

В бизнесе обоих всегда имело значение наслаждение и адреналин, не доходы. Андрейс много раз прогорал с ресторанами, Юрис - держал часто убыточную лыжную трассу.

Оба стали руководителями культурных учреждений - Юрис со своими единомышленниками начал укреплять роль родного Цесиса в культурной жизни Латвии, зародив Художественный фестиваль в Цесисе, и на данный момент управляя концертным залом Cēsis, а работой всей жизни Андрейса стала Латвийская Национальная опера - он руководил ей 17 лет, и стал режиссером необычных опер.

В документальном фильме Андрейс признается, что первые два года после того, как его сняли с должности директора Оперы, ему эмоционально было сложно проезжать мимо нее.

Символично, что именно в Опере еще 14 февраля 2019 года прошли съемки разговоров с ним, а 26 февраля его не стало. Как и положено, именно отсюда Андрейса Жагарса проводили в последний путь. Аплодисменты не стихали.

Галерея: Прощание с Андрейсом Жагарсом

Как рассказала автор сценария Генриета Верхоустинска, изначальным планом было снять фильм о соревновании двух выдающихся братьев. Однако жизнь внесла свои коррективы.

Съемки фильма были простыми и сложными одновременно. Киношный опыт братьев позволял им спинным мозгом чувствовать, когда на них направлена камера, поэтому было относительно сложно словить момент, когда братья перестают думать о ней, рассказали авторы картины.

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В какой-то момент съемок гардеробщица в театре Дайлес спрашивает у Андрейса: "Как ты себя чувствуешь?", на что он отвечает: "Хорошо, уже лучше, все будет хорошо".

До последнего он говорил, что все хорошо. 26 февраля 2019 года его не стало. Вдруг. Никто не ожидал, что все случится так скоропостижно.

ФОТО: kadrs no filmas