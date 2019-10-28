Вышел фильм о братьях Жагарсах. В него попали беседы с Андрейсом незадолго до его смерти

"Андрейс затребовал построить сарайчик с небольшой сценой, на которой мы могли бы выступать в старости... И мы продавали бы билеты как в детстве, и заставляли бы смотреть наши выступления друзей и соседей. Насильно, конечно", - шутя и перебивая друг друга, рассказывают с экрана братья Андрейс и Юрис. На этих кадрах документального фильма "Жагарсы" Андрейс запечатлен незадолго до своей смерти. Выступлений в старости не случилось.
16 октября в концертном зале Cēsis и 18 октября на LTV1 прошла премьера документально фильма "Жагарсы".
Автор сценария, журналист LTV Генриета Верхаустинска, и режиссер фильма Зита Каминска сдержали слово - фильм в память об Андрейсе Жагарсе был снят и выпущен.
Центральное внимание в нем - взаимная любовь и созвучие двух катастрофически разных личностей. Несмотря на разные судьбы, интересы и опыт, с раннего детства жизнь братьев всегда переплеталась.
"Я был таким пухлым, ел все. А Юрис - нет, он был избирателен в еде. А потом мама меня выгоняла на каток, чтобы я худел", - сидя в гостях у мамы, честно рассказывает Андрейс.
Андрейс родился в Сибири, когда семья была на выселках, Юрис - в Цесисе. Оба изучали актерское мастерство и оба в определенный момент своей жизни попали в театр Дайлес. В суровые 90-е братья стали предпринимателями - Андрейс занялся ресторанным бизнесом (и по сей день рижан и гостей столицы радует легендарный Osiris), в свою очередь Юрис превратил в бизнес свою страсть - лыжи.
"На самом деле Андрейс больший сноб. Я нет", - отмечает в фильме Юрис, добавляя, что у брата идеальный вкус, 80% из его гардероба так или иначе покупал для него именно Андрейс.
В бизнесе обоих всегда имело значение наслаждение и адреналин, не доходы. Андрейс много раз прогорал с ресторанами, Юрис - держал часто убыточную лыжную трассу.
Оба стали руководителями культурных учреждений - Юрис со своими единомышленниками начал укреплять роль родного Цесиса в культурной жизни Латвии, зародив Художественный фестиваль в Цесисе, и на данный момент управляя концертным залом Cēsis, а работой всей жизни Андрейса стала Латвийская Национальная опера - он руководил ей 17 лет, и стал режиссером необычных опер.
В документальном фильме Андрейс признается, что первые два года после того, как его сняли с должности директора Оперы, ему эмоционально было сложно проезжать мимо нее.
Символично, что именно в Опере еще 14 февраля 2019 года прошли съемки разговоров с ним, а 26 февраля его не стало. Как и положено, именно отсюда Андрейса Жагарса проводили в последний путь. Аплодисменты не стихали.
Галерея: Прощание с Андрейсом Жагарсом
Как рассказала автор сценария Генриета Верхоустинска, изначальным планом было снять фильм о соревновании двух выдающихся братьев. Однако жизнь внесла свои коррективы.
Съемки фильма были простыми и сложными одновременно. Киношный опыт братьев позволял им спинным мозгом чувствовать, когда на них направлена камера, поэтому было относительно сложно словить момент, когда братья перестают думать о ней, рассказали авторы картины.
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В какой-то момент съемок гардеробщица в театре Дайлес спрашивает у Андрейса: "Как ты себя чувствуешь?", на что он отвечает: "Хорошо, уже лучше, все будет хорошо".
До последнего он говорил, что все хорошо. 26 февраля 2019 года его не стало. Вдруг. Никто не ожидал, что все случится так скоропостижно.
Премьера фильма "Жагарсы" состоялась 16 октября - в этот день Андрейсу исполнился бы 61 год. Сейчас фильм можно посмотреть по ссылке. Рекомендуем!