Отважный, ловкий и очаровательный! В России рассказали о своём полицейском корги
24 октября на сайте Объединенной редакции МВД России рассказали, что в ведомстве служит корги. Его зовут Рыжий, и он является единственным представителем данной породы в стране.
Задача Рыжего заключается в том, что он ищет наркотики в транспортной полиции Нижнего Новгорода. По словам его хозяйки, младшего эксперта-кинолога Ольги Чумаровой, сначала она завела пса для себя, однако спустя некоторое время придумала для него занятие.
"Рыжий не боится ни выстрелов, ни громких хлопков. Но у нас была острая необходимость именно наркотики искать, этому его и обучили.
Единственное, перемещается он не так активно, как многие псы. Потому что лапки коротенькие", - рассказала хозяйка Рыжего.
🐶Привет, друзья! Все вы знаете, что меня зовут Рыжий. Но это моя домашняя кличка. А настоящее моё имя (по документам) – Ватс Дик Френсис. ⠀ 🐶Когда мне исполнилось полтора года, я начал ежедневно тренироваться. Моя хозяйка Оля занималась со мной по несколько раз в день: знакомила с различными запахами, обучала сигнальным командам. И спустя 4 месяца после начала тренировок я успешно сдал экзамены и стал настоящим полицейским. ⠀ 🐶Сейчас мне уже 8 лет. И шесть из них я работаю в полиции.
Этот корги служит в органах с 2013 года. В 2019-м с ним был продлен контракт на год. И это несмотря на то, что обычно собаки его возраста отправляются "на пенсию".
Корги работает со своей хозяйкой и второй собакой - бельгийской овчаркой по кличке Зиггер. Рыжий "вступает в игру" в момент, когда Зиггер из-за своих размеров не может куда-то попасть.
У Рыжего есть свой профиль в Instagram. Там ведутся рассказы от его имени о том, как проходят обычные рабочие дни корги в полиции России.