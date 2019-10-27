Вс, 27.10.2019
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Отважный, ловкий и очаровательный! В России рассказали о своём полицейском корги
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ФОТО: https://www.instagram.com/p/B3la7tvJMVF/

24 октября на сайте Объединенной редакции МВД России рассказали, что в ведомстве служит корги. Его зовут Рыжий, и он является единственным представителем данной породы в стране. 

Задача Рыжего заключается в том, что он ищет наркотики в транспортной полиции Нижнего Новгорода. По словам его хозяйки, младшего эксперта-кинолога Ольги Чумаровой, сначала она завела пса для себя, однако спустя некоторое время  придумала для него занятие.

"Рыжий не боится ни выстрелов, ни громких хлопков. Но у нас была острая необходимость именно наркотики искать, этому его и обучили.

Единственное, перемещается он не так активно, как многие псы. Потому что лапки коротенькие", - рассказала хозяйка Рыжего.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

🐶Привет, друзья! Все вы знаете, что меня зовут Рыжий. Но это моя домашняя кличка. А настоящее моё имя (по документам) – Ватс Дик Френсис. ⠀ 🐶Когда мне исполнилось полтора года, я начал ежедневно тренироваться. Моя хозяйка Оля занималась со мной по несколько раз в день: знакомила с различными запахами, обучала сигнальным командам. И спустя 4 месяца после начала тренировок я успешно сдал экзамены и стал настоящим полицейским. ⠀ 🐶Сейчас мне уже 8 лет. И шесть из них я работаю в полиции.

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Этот корги служит в органах с 2013 года. В 2019-м с ним был продлен контракт на год. И это несмотря на то, что обычно собаки его возраста отправляются "на пенсию". 

Корги работает со своей хозяйкой и второй собакой - бельгийской овчаркой по кличке Зиггер. Рыжий "вступает в игру" в момент, когда Зиггер из-за своих размеров не может куда-то попасть.

У Рыжего есть свой профиль в Instagram. Там ведутся рассказы от его имени о том, как проходят обычные рабочие дни корги в полиции России.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

#myfavoritejob Рабочие моменты🐶🐕

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