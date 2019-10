Отважный, ловкий и очаровательный! В России рассказали о своём полицейском корги

🐶Привет, друзья! Все вы знаете, что меня зовут Рыжий. Но это моя домашняя кличка. А настоящее моё имя (по документам) – Ватс Дик Френсис. ⠀ 🐶Когда мне исполнилось полтора года, я начал ежедневно тренироваться. Моя хозяйка Оля занималась со мной по несколько раз в день: знакомила с различными запахами, обучала сигнальным командам. И спустя 4 месяца после начала тренировок я успешно сдал экзамены и стал настоящим полицейским. ⠀ 🐶Сейчас мне уже 8 лет. И шесть из них я работаю в полиции.

A post shared by Рыжий Полицейский (@corgi_police_dog) on Aug 7, 2019 at 11:42pm PDT