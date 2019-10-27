Отважный, ловкий и очаровательный! В России рассказали о своём полицейском корги

Задача Рыжего заключается в том, что он ищет наркотики в транспортной полиции Нижнего Новгорода. По словам его хозяйки, младшего эксперта-кинолога Ольги Чумаровой, сначала она завела пса для себя, однако спустя некоторое время придумала для него занятие.

"Рыжий не боится ни выстрелов, ни громких хлопков. Но у нас была острая необходимость именно наркотики искать, этому его и обучили.

Единственное, перемещается он не так активно, как многие псы. Потому что лапки коротенькие", - рассказала хозяйка Рыжего.

Этот корги служит в органах с 2013 года. В 2019-м с ним был продлен контракт на год. И это несмотря на то, что обычно собаки его возраста отправляются "на пенсию".

Корги работает со своей хозяйкой и второй собакой - бельгийской овчаркой по кличке Зиггер. Рыжий "вступает в игру" в момент, когда Зиггер из-за своих размеров не может куда-то попасть.