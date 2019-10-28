Елена Малышева поделилась рецептом противоракового напитка
Известная российская телеведущая, врач-терапевт, кардиолог, педагог, доктор медицинских наук Елена Малышева советует ежедневно употреблять противораковый напиток на основе зеленого чая. В его состав также входят куркума, имбирь и черный молотый перец.
Елена Малышева и ее коллега - врач-иммунолог Андрей Продеус - рассказали, как приготовить противораковый чай. Эксперты сообщили, что
одновременное воздействие компонентов этого напитка способствует снижению рисков возникновения рака и его развития при уже существующем онкозаболевании.
При этом противораковый чай, конечно, не отменяет лечения. Напиток - лишь вспомогательный элемент.
По словам Елены Малышевой, в основе специального противоракового напитка - зеленый чай. В нем очень высока концентрация вещества эпигаллокатехин-3-галлат, которое способно останавливать выработку белка циклин D1. Данный фермент способствует развитию и размножению клеток рака.
В зеленый чай следует добавить куркуму в дозировке 15 мг на 200 мл чая. Научные эксперименты показали, что ее главный ингредиент куркумин может подавлять рост опухолей.
Кроме того, в противораковый напиток добавляется черный молотый перец (25 мг на 200 мл) - он усиливает действие куркумина. Третий ингредиент - имбирь - добавляется в чай в объеме 2,5 г на 200 миллилитров.
Медики указали на такой компонент имбиря, как гингерол. Данное вещество снижает воспаление, борется с вредными бактериями ротовой полости и уменьшает вероятность развития ее рака. Гинегрол способен уничтожать и бактерию Helicobacter pylori, с которой связано возникновение язвы и рака желудка.
По словам специалистов, куркуму, имбирь и перец следует класть в уже заваренный чай, остывший до 60 градусов. Имбирю лучше дать настояться.