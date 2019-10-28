Скончался советский писатель и диссидент Владимир Буковский

"Владимир Константинович Буковский, когда-то названный The New York Times "героем почти легендарного масштаба в советском диссидентском движении", умер от остановки сердца в больнице Адденбрукс в Кембридже 27 октября 2019 года в 21:46 по гринвичскому времени. Ему было 76. В последние годы состояние его здоровья ухудшилось", — цитирует "Медуза" сообщение, опубликованное на сайте писателя.