Евросоюз согласился продлить срок Brexit до 31 января 2020 года, сообщил президент Совета Европы Дональд Туск.
The EU27 has agreed that it will accept the UK's request for a #Brexit flextension until 31 January 2020. The decision is expected to be formalised through a written procedure.— Donald Tusk (@eucopresident) October 28, 2019
Туск указал, что ЕС согласился на так называемый эластичный срок продления выхода - это означает, что Великобритания может выйти из ЕС и до него, если британский парламент утвердил выход с соглашением.
В понедельник парламент Великобритании проголосует за предложение Джонсона провести досрочные парламентские выборы 12 декабря, в свою очередь о соглашении по условиям Brexit парламент мог бы проголосовать до начала нового месяца.
Ранее Джонсон сообщил, что Великобритании выйдет из ЕС нее позже 31 октября, однако парламент не был готов в достаточно короткое время утвердить соглашение об условиях выхода.