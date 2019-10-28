Евросоюз согласился продлить срок Brexit

The EU27 has agreed that it will accept the UK's request for a #Brexit flextension until 31 January 2020. The decision is expected to be formalised through a written procedure. — Donald Tusk (@eucopresident) October 28, 2019

Туск указал, что ЕС согласился на так называемый эластичный срок продления выхода - это означает, что Великобритания может выйти из ЕС и до него, если британский парламент утвердил выход с соглашением.

В понедельник парламент Великобритании проголосует за предложение Джонсона провести досрочные парламентские выборы 12 декабря, в свою очередь о соглашении по условиям Brexit парламент мог бы проголосовать до начала нового месяца.