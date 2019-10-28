Пн, 28.10.2019
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Евросоюз согласился продлить срок Brexit

Дональд Туск

ФОТО: AFP/SCANPIX

Евросоюз согласился продлить срок Brexit до 31 января 2020 года, сообщил президент Совета Европы Дональд Туск.

Туск указал, что ЕС согласился на так называемый эластичный срок продления выхода - это означает, что Великобритания может выйти из ЕС и до него, если британский парламент утвердил выход с соглашением.

В понедельник парламент Великобритании проголосует за предложение Джонсона провести досрочные парламентские выборы 12 декабря, в свою очередь о соглашении по условиям Brexit парламент мог бы проголосовать до начала нового месяца.

Ранее Джонсон сообщил, что Великобритании выйдет из ЕС нее позже 31 октября, однако парламент не был готов в достаточно короткое время утвердить соглашение об условиях выхода.

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