Мать Стаса Пьехи извинилась перед певцом за его тяжелое детство и жизнь в интернате

В ходе передачи Стас рассказал о своем тяжелом детстве, когда рядом не было родителей. Как признался сам певец, он сам пожелал отправиться в детский интернат. Руководители учреждения хорошо относились к нему, ведь знали, кто его родители. Стасу выделили небольшую комнату и позволили держать собаку.

Именно такое отношение со стороны родителей и стало причиной того, что Пьеха пристрастился к алкоголю и наркотикам.

Мать певца Илона Броневицкая тоже пришла на программу. Она призналась, что ощущает вину перед сыном, но не хочет нести в себе обиды и груз прошлого.

"Вины нет. Есть желание додавать... Я, видимо, должна сейчас сказать, что я жалею. Вы хотите это услышать? Я очень люблю своих детей. Я, правда, всегда чувствовала, что между нами существует какая-то связь. И, если мы мало виделись со Стасиком, я очень хочу, чтобы мы как-то компенсировали это. Да, я каюсь… Но зачем? Это лишнее чувство в жизни. Зачем тягать этот груз с собой?", - пояснила женщина.

58-летняя Броневицкая согласилась с тем, что все случилось так, как должно было случиться. Ее сын в итоге вырос целеустремленным и активным молодым человеком.

Пагубный образ жизни Стаса Пьехи не раз приводил к тому, что он оказывался на волоске от смерти и даже перенес инфаркт.

Как признался певец, тогда он принял много медикаментов, алкоголя и "всякого разного". Ему стало плохо на гастролях. Стас сам поставил себе капельницу, но лучше ему не стало. В Москве его госпитализировали.

"С того момента я стал понимать, что все мои проблемы, все эти диагнозы, заболевания, оправдания связаны лишь с тем, что я зависимый человек, который никогда от зависимости не выздоравливал, что мне нужно заниматься выздоровлением от зависимости" - объяснил он.