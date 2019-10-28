X Faktors: определились последние шесть финалистов шоу

Марат Оглезнев в этом году был ментором впервые. Он выбирал молодых людей в категории от 16 до 25 лет:

Напомним, ранее свой выбор сделала Айя Аушкапа в категории "девушки от 16 до 25 лет". Продюсер выбрала Диану Пашко, Анну Кристу Островскую и Элину Эвелину Янсоне. До этого команду "25+" укомплектовал Рейнис Сейянс. В нее вошли Рейнис Лиепа, Элина Глузунова и Павел Фомкин.