Пн, 28.10.2019
За его спиной вы прошли в Сейм и думы, вам было так тепло все эти десять лет, что вы даже не задумывались о решениях. Говорится о культе личности, но многие стали депутатами только потому, что красиво сфотографировались с Нилом и выложили фото в социальных сетях. Анна Владова, руководитель фракции "Согласия" в Рижской думе на съезде партии

X Faktors: определились последние шесть финалистов шоу

ФОТО: F64

​В воскресенье, 27 октября, Интарс Бусулис и Марат Оглезнев выбрали последних претендентов на победу в шоу X Faktors.

Интарс Бусулис, который отвечает за группы выбрал:

Трио Limonāde

Дуэт The Gardens

Близнецы Rozes

Марат Оглезнев в этом году был ментором впервые. Он выбирал молодых людей в категории от 16 до 25 лет:

Клавс Озолс

Артис Закис

Дагнис Розиньш

Напомним, ранее свой выбор сделала Айя Аушкапа в категории "девушки от 16 до 25 лет". Продюсер выбрала Диану Пашко, Анну Кристу Островскую и Элину Эвелину Янсоне. До этого команду "25+" укомплектовал Рейнис Сейянс. В нее вошли Рейнис Лиепа, Элина Глузунова и Павел Фомкин.

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