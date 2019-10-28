В Риге выступит российский пианист-виртуоз Станислав Соловьев

Станислав Соловьев— виртуозный пианист-солист и концертмейстер, яркий представитель петербургской фортепианной школы.

Один из немногих пианистов, который может быть одинаково убедительным как в масштабных сольных программах, так и в камерном ансамбле и аккомпанементе. Окончил Санкт-Петербургскую Консерваторию, с большим успехом выступал с сольными концертами в Латвии, России, странах Европы.

В апреле 2001 года состоялся дебютный сольный концерт пианиста в Голландии в знаменитом зале Концертгебау в Амстердаме. Станислав также выступал с концертами в Латвии, Германии, Голландии, Швеции, Австрии, Сербии, Франции, Польше, Греции, Южной Корее, Финляндии, Испании и Израиле.

Выступал с Академическим симфоническим оркестром Санкт-Петербургской филармонии, Латвийским национальным симфоническим оркестром, Симфоническим оркестром капеллы Санкт-Петербурга, Латвийским национальным симфоническим оркестром, Филармоническими оркестрами Белграда и Вроцлава, Санкт-Петербургским государственным симфоническим оркестром, Санкт-Петербургским симфоническим оркестром "Классика" и многими другими. Постоянными сценическими партнерами являются такие музыканты, как С.Словачевский (виолончель), М.Сафарьянц (скрипка), А.Массарский (виолончель), Г.Сидоренко (меццо-сопрано), О.Вайнштейн (фортепиано), Е.Изотов (фортепиано), М.Светлов (бас), Э.Лайонс (сопрано), Д.Гончар (альт) и многие другие.

"Станислав Соловьев - это, безусловно, музыкант мирового уровня, игра которого превосходит все слышанные мною примеры фортепианных концертов. В репертуаре рижского концерта будет произведение, исполнения которого я жду уже много лет - Лист, Венгерская рапсодия №6.

Я предвкушаю удовольствие от талантливой и яркой игры Соловьева", - поделился впечатлением один из преданных поклонников пианиста – продюсер и основатель оперного фестиваля в Сигулде Дайнис Калнс.

С 2006 года Станислав Соловьев ведет класс камерного ансамбля в Санкт-Петербургской консерватории, с 2017 года - доцент кафедры камерного ансамбля. Также с 2003 года является приглашенным концертмейстером в летней музыкальной Академии Марктобердорфа (Германия). Лауреат многих международных конкурсов, в числе которых IV Международный конкурс пианистов им. Язепа Витола (Рига, 2002) и III Международный конкурс пианистов им. Ференца Листа во Вроцлаве (Польша, 2005). В 2011 году получил диплом "Лучший концертмейстер" на XIV Международном конкурсе им. Чайковского.

Станислав Соловьев ФОТО: Пресс-фото

С 2012 года является одним из самых молодых педагогов Санкт-Петербургской Государственной консерватории им.Н. Римского-Корсакова. Ежегодно является членом жюри конкурса "Восходящие Звезды" и участвует во всех концертах и мастер-классах "Дней Казиника". Феноменальный концерт с Даниэлем Лозаковичем в феврале открывал Дни Казиника-2019. Дискография музыканта включает сольный диск из произведений Бетховена, Скрябина, Листа, Прокофьева.