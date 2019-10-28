Дэвид Линч получил почетный "Оскар" за вклад в кинематограф

"У вас очень интересный вкус", - процитировало издание The Hollywood Reporter режиссера во время церемонии награждения.

Дэвид Линч - американский кинорежиссер, музыкант, сценарист, художник и фотограф. Он входит в число тех, кто представляет независисый кинематограф. В 1990 и 2001 году за режиссуру удостоился "Золотой пальмовой ветви", а в 2006 году получил "Золотого льва" за вклад в мировой кинематограф. The Guardien называет Линча "самым важным кинорежиссёром нынешней эпохи".