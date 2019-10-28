Дэвид Линч получил почетный "Оскар" за вклад в кинематограф

Культовый американский кинорежиссер Дэвид Линч стал обладателем почетного "Оскара" за вклад в кинематограф. Об это сообщили на официальном Twitter-аккаунте премии.
"У вас очень интересный вкус", - процитировало издание The Hollywood Reporter режиссера во время церемонии награждения.
Дэвид Линч - американский кинорежиссер, музыкант, сценарист, художник и фотограф. Он входит в число тех, кто представляет независисый кинематограф. В 1990 и 2001 году за режиссуру удостоился "Золотой пальмовой ветви", а в 2006 году получил "Золотого льва" за вклад в мировой кинематограф. The Guardien называет Линча "самым важным кинорежиссёром нынешней эпохи".
Самые известные картины Дэвида Линча: "Синий бархат" (Blue Velvet,1986), "Кролики" (Rabbits, 2002), "Твин Пикс" (Twin Peaks, 1990–1991), "Малхолланд Драйв" (Mulholland Dr.), "Шоссе в никуда" (Lost Highway, 1997) и "Твин Пикс" (Twin Peaks, 2017).
Обладателями почетного "Оскара" стали также режиссер Лина Вертмюллер, американский актер Уэс Стьюди и актриса Джина Дэвис.
So happy for our buddy, Dave! #OSCAR #bluevelvet #ampas pic.twitter.com/Cfds7pG8x2— Kyle MacLachlan (@Kyle_MacLachlan) October 28, 2019
David Lynch, a man of few words, accepts his Honorary Oscar. #HonoraryOscars pic.twitter.com/lfnCFWpJpr— The Academy (@TheAcademy) October 28, 2019