Пн, 28.10.2019
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Дэвид Линч получил почетный "Оскар" за вклад в кинематограф

Дэвид Линч

ФОТО: https://twitter.com/TheAcademy

Культовый американский кинорежиссер Дэвид Линч стал обладателем почетного "Оскара" за вклад в кинематограф. Об это сообщили на официальном Twitter-аккаунте премии. 

"У вас очень интересный вкус", - процитировало издание The Hollywood Reporter режиссера во время церемонии награждения. 

Дэвид Линч - американский кинорежиссер, музыкант, сценарист, художник и фотограф. Он входит в число тех, кто представляет независисый кинематограф. В 1990 и 2001 году за режиссуру удостоился "Золотой пальмовой ветви", а в 2006 году получил "Золотого льва" за вклад в мировой кинематограф. The Guardien называет Линча "самым важным кинорежиссёром нынешней эпохи".

Самые известные картины Дэвида Линча: "Синий бархат" (Blue Velvet,1986), "Кролики" (Rabbits, 2002), "Твин Пикс" (Twin Peaks, 1990–1991), "Малхолланд Драйв" (Mulholland Dr.), "Шоссе в никуда" (Lost Highway, 1997) и "Твин Пикс" (Twin Peaks, 2017). 

Обладателями почетного "Оскара" стали также режиссер Лина Вертмюллер, американский актер Уэс Стьюди и актриса Джина Дэвис.

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