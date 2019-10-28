На должность руководителя Фонда общественной интеграции выдвинута Зайга Пуце. Супруга министра

Пуце получила самую высокую оценку во всех трех турах конкурса, а также единодушную поддержку конкурсной комиссии. Ее кандидатура будет направлена на утверждение в совете ФОИ.

Пуце имеет многолетний опыт работы в секторе негосударственных организаций (НГО) - в течение трех лет она избиралась в совет по сотрудничеству НГО и Кабинета министров. С 2016 года Пуце входит в совет Латвийского гражданского альянса, с 2017 года является членом правления Ассоциации НГО современной культуры, а с 2011 года возглавляет общество Ascendum.

Пуце имеет высшее образование в области права и степень магистра по управлению в сфере образования.

В конкурсе на должность руководителя фонда участвовали 28 претендентов.

Секретариат ФОИ - исполнительный орган, который возглавляет директор фонда. Эту должность в настоящее время занимает Айя Бауэре.

Как сообщалось, 30 августа председателем совета фонда был назначен министр культуры Наурис Пунтулис. В совет входят еще четыре министра - министр охраны окружающей среды и регионального развития Юрис Пуце, министр юстиции Янис Борданс), министр благосостояния Рамона Петравича и министр образования и науки Илга Шуплинска. Представителем премьер-министра в совете ФОИ является Имант Парадниекс.

Министр Юрис Пуце является супругом Зайги Пуце.

Как пояснил директор Госканцелярии Янис Цитсковскис, на голосовании по утверждению Пуце на должность директора фонда не будет конфликта интересов, так как Юрис Пуце с августа больше не входит в совет, а Министерство окружающей среды и регионального развития в нем представляет госсекретарь Эдвин Балшевиц.

Совет ФОИ может рассмотреть вопрос об утверждении Пуце на должность директора 8 ноября.